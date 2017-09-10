Дождь накроет приморскую столицу в начале недели

Источник: VLADNEWS

Циклон вновь накроет Приморье в начале недели, в результате чего в крае пройдут дожди различной интенсивности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Дожди начнутся в ночь на понедельник, 11 сентября, а днем распространятся на большинство районов Приморья, их интенсивность увеличится, местами ожидаются ливни с грозами.

При облачной и дождливой погоде уменьшится как ночное выхолаживание, так и дневной прогрев. Ночь будет теплее предыдущей на 5−9 градусов, минимальная температура воздуха составит +11…+19 °С. Максимальная температура воздуха в пределах +20…+26 °С.

Во вторник вслед за фронтом вторгнется очередная порция холода, и в Приморье вновь станет прохладнее, температурный фон понизится на 3−8 градусов. До середины недели сохранится прохладная погода, местами кратковременные дожди.