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09:54 (мск), источник: VLADNEWS

Дождь накроет приморскую столицу в начале недели

Очередной циклон накроет Приморье.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 72% 769 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: VLADNEWS

Циклон вновь накроет Приморье в начале недели, в результате чего в крае пройдут дожди различной интенсивности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Дожди начнутся в ночь на понедельник, 11 сентября, а днем распространятся на большинство районов Приморья, их интенсивность увеличится, местами ожидаются ливни с грозами.

При облачной и дождливой погоде уменьшится как ночное выхолаживание, так и дневной прогрев. Ночь будет теплее предыдущей на 5−9 градусов, минимальная температура воздуха составит +11…+19 °С. Максимальная температура воздуха в пределах +20…+26 °С.

Во вторник вслед за фронтом вторгнется очередная порция холода, и в Приморье вновь станет прохладнее, температурный фон понизится на 3−8 градусов. До середины недели сохранится прохладная погода, местами кратковременные дожди.

Во Владивостоке первый рабочий день будет пасмурным и дождливым, температура воздуха ночью +17…+19 °С, днем +20…+22 °С. В дальнейшем без осадков. За фронтом усилится северный ветер, похолодает. Температура воздуха ночью +13…+16 °С, к середине недели понизится еще на 2 градуса, дневные температуры останутся в пределах +18…+21 °С.

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