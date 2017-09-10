Врачи: Использование смартфонов вызывает косоглазие у детей

Источник: Nur.kz

Для исследования были привлечены дети возрастом от 7 до 16 лет. Все респонденты на момент начала эксперимента имели хорошее зрение, без признаков косоглазия.

На протяжении четырех месяцев школьники активно пользовались смартфонами около шести часов в сутки.

Проведя сравнительный анализ состояния органов зрения, по окончании исследования медики установили, что практически у всех добровольцев уровень косоглазия увеличился на 10 градусов.