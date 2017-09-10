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07:06 (мск), источник: Nur.kz

Врачи: Использование смартфонов вызывает косоглазие у детей

Врачи из Южной Кореи провели исследование и выяснили, что чрезмерно длительное использование детьми и подростками смартфонов приводит к сходящемуся косоглазию, сообщает VistaNews.ru.

Источник: Nur.kz

Для исследования были привлечены дети возрастом от 7 до 16 лет. Все респонденты на момент начала эксперимента имели хорошее зрение, без признаков косоглазия.

На протяжении четырех месяцев школьники активно пользовались смартфонами около шести часов в сутки.

Проведя сравнительный анализ состояния органов зрения, по окончании исследования медики установили, что практически у всех добровольцев уровень косоглазия увеличился на 10 градусов.

После этого всем им было рекомендовано резко сократить время использования гаджетов и уже через месяц отклонение сошло на нет.

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