Массовое отключение воды ждет жителей Владивостока

Источник: VLADNEWS

В среду, 13 сентября, во Владивостоке ожидается массовое отключения воды во многих районах города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.

Причина отключения: Ремонтные работы.

Время отключения: с 13.09.2017 — 04:00 до 14.09.2017 — 00:00.

Адреса:

Фрунзенский район.

Советский район (От ст. Седанка в сторону города).

Первореченский район, за исключением улиц: Адмирала Горшкова. Анны Щетининой. Баляева. Жигура, 2−6, 42−52а. Карьерная 18−30. Котельникова. Луговая, 52−62а. Руднева. Сельская. Снеговая, 31, 74.

Ленинский район: Абрековская. Адм. Фокина, 22−26а, 27−33. Академический пер. Аксаковская, 1, 7, 12. Аксаковский пер., 3−13. Береговая, 3,6−8. Владикавказская, 10, 14. Володарского, 1, 3а, 8, 8а, 13−19, 22−28, 25, 35−47. Волочаевского, 25а, 28. Воропаева. Всеволода Сибирцева, 3−9, 4−24, 25, 33−37, 42, 46, 77. Гаршина. Гоголя. Горийская. Горная. Грибоедова. Громова, 2, 4, 6, 14. Дальзаводская, 1, 2, 4, 5, 13−31. Державина. Достоевского. Жертв Революции. Ивановская. Капитана Шефнера, 2, 2а, 3, 6, 15−21. Карамзина. Карла Либнехта. Ключевая. Карская, 10. Карякинская. Ковальчука. Корабельная Набережная. Куйбышева. Луговая, 1, 18−34, 21−39. Красного Знамени, 66−104а. Краснознаменный пер. Лазо, 2, 3−9, 4−28. Луцкого, 2−28. Маньчжурская. Матросская 1-я, 11, 15. Матросская 3-я, 21−25а. Матросская 5-я, 21, 25. Матросская 7-я, 25, 33. Махалина, 3−25, 4−16. Металлистов, 3, 5, 5а, 11. Мехлисса, 15. Мира. Муравьева-Амурского. Невельского, 4а, 29а. Некрасовская, 6а, 9, 11, 21а, 29, 35, 36−76а, 37. Некрасовский пер. Нерчинская. Новоивановская. Огарева, 5. Океанский пр. 1, 1а, 8−40. Октябрьская, 14−20. Аксаковский пер., 2−44. Петра Великого, 2−8, 3а. Пионерская. Пологая, 50−72, 53−69а. Полонского. Почтовая, 6. Почтовый пер. Прапорщика Комарова. Приходько, 2−8, 13−27. Промежуточная. Пушкинская. Ракетная. Саперная, 30, 34. Славянская. Светланская. Семеновская, 25, 27. Спиридонова, 25, 29, 33, 37. Стрелковая. Стрелковый пер. Суханова, 1−13, 2−8д, 20а, 32, 34а, 39. Толстого, 5б, 5 г, 23−41 В, 47. Трамвайная. Трудовые резервы, 3−9а. Тунгусская, 8−12, 11, 11а. Тургенева. Уборевича, 5−25а, 6−14, 20−30. Фадеева. Флотская 1-я. Фонтанная, 15−21, 18−26, 31/5, 35, 36−44, 47−61а. Чехова. Шепеткова, 8−18, 19−37, 30−44. Шкипера Гека, 1−15/2, 2−26. Экипажная.

Холодное водоснабжение будет отсутствовать в г. Артем и Надеждинском районе.