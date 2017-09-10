Массовое отключение воды ждет жителей Владивостока
Плановые отключения пройдут во всех районах города.
Плановые отключения пройдут во всех районах города.
В среду, 13 сентября, во Владивостоке ожидается массовое отключения воды во многих районах города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.
Причина отключения: Ремонтные работы.
Время отключения: с
Адреса:
Фрунзенский район.
Советский район (От ст. Седанка в сторону города).
Первореченский район, за исключением улиц: Адмирала Горшкова. Анны Щетининой. Баляева. Жигура, 2−6, 42−52а. Карьерная 18−30. Котельникова. Луговая, 52−62а. Руднева. Сельская. Снеговая, 31, 74.
Ленинский район: Абрековская. Адм. Фокина, 22−26а, 27−33. Академический пер. Аксаковская, 1, 7, 12. Аксаковский пер., 3−13. Береговая, 3,6−8. Владикавказская, 10, 14. Володарского, 1, 3а, 8, 8а, 13−19, 22−28, 25, 35−47. Волочаевского, 25а, 28. Воропаева. Всеволода Сибирцева, 3−9, 4−24, 25, 33−37, 42, 46, 77. Гаршина. Гоголя. Горийская. Горная. Грибоедова. Громова, 2, 4, 6, 14. Дальзаводская, 1, 2, 4, 5, 13−31. Державина. Достоевского. Жертв Революции. Ивановская. Капитана Шефнера, 2, 2а, 3, 6, 15−21. Карамзина. Карла Либнехта. Ключевая. Карская, 10. Карякинская. Ковальчука. Корабельная Набережная. Куйбышева. Луговая, 1, 18−34, 21−39. Красного Знамени, 66−104а. Краснознаменный пер. Лазо, 2, 3−9, 4−28. Луцкого, 2−28. Маньчжурская. Матросская 1-я, 11, 15. Матросская 3-я, 21−25а. Матросская 5-я, 21, 25. Матросская 7-я, 25, 33. Махалина, 3−25, 4−16. Металлистов, 3, 5, 5а, 11. Мехлисса, 15. Мира.
Холодное водоснабжение будет отсутствовать в г. Артем и Надеждинском районе.
Понижение давления холодной воды в п. Трудовое, п. Угловое и пригороде г. Владивостока (от ст. Весенняя до ст. Спутник).