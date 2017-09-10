Во Владивостоке стартовал кинофестиваль «Меридианы Тихого»

В этом году во Владивосток приехали киновед и культуролог Кирилл Разлогов, режиссер Алексей Учитель, Лиза Арзамасова, Всеволод Коршунов, историк моды Александр Васильев, Борис Грачевский с супругой Екатериной Белоцерковской, Фекла Толстая, Франсуа-Жак Оссанг, актеры Юрий Беляев, Сергей Барышев, Александр Носик, Сергей Колесников, Евгений Герчаков и Ольга Комкина и многие другие.

— Уже трудно представить Приморье без этого фестиваля, с каждым годом он открывает новые возможности для кинематографистов, привлекает все больше участников из разных стран. Это подтверждает его значимость на всероссийском и международном уровне. Уверен, и этот год не станет исключением, и «Меридианы Тихого» в очередной раз порадуют гостей и жителей края зрелищными картинами и новыми именами, — заявил на церемонии открытия губернатор Владимир Миклушевский.

Фильмом открытия фестиваля стала картина «Напарники», снятая во Владивостоке. Представила ее Лиза Арзамасова, сыгравшая в ней одну из ролей.

Председатель международного жюри, режиссер Алла Сурикова пообещала, что жюри будет стараться, чтобы призы достались самым достойным работам. По мнению отборщиков, сделать это в этом году будет очень сложно, так как в конкурсе очень сильные претенденты на победу.

Сквозным сюжетом церемонии открытия фестиваля стал урок литературы: Алла Демидова, Василий Лановой, Евгения Симонова, Александр Лазарев-старший, Фекла Толстая, Лиза Арзамасова, Ольга Прихудайлова, Андрей Удалов-Миронов и другие знаменитые актеры и режиссеры с экрана и вживую, на сцене читали отрывки из поэтической классики.

Затем к ним присоединилась французская актриса и режиссер Фанни Ардан. Она на русском поприветствовала участников, сказав, что «давно хотела побывать во Владивостоке», а о фестивале ей рассказал Жерар Депардье.

— Фестиваль во Владивостоке, действительно, очень сильный, потому что фильмы сюда попадают через реку, которая называется Амур, что в переводе на русский значит «любовь», — заявила актриса.

Затем она продолжила «урок литературы», прочитав на французском языке отрывок из произведения Владимира Арсеньева, где он рассказывал, как оказался на Дальнем Востоке (в этом году знаменитому исследователю, автору «Дерсу Узала» и других произведений, посвященных Приморью и Дальнему Востоку, исполняется 145 лет). Параллельно на экране демонстрировалась хроника с русскими субтитрами, послужившими переводом. Но в исполнении актрисы суховатый текст прозвучал как признание в любви. Любви к Приморью и Дальнему Востоку.

Один из спонсоров фестиваля — сеть ювелирных магазинов — подарил актрисе жемчужное колье. Глава сети во Владивостоке, вручая ювелирное изделие работы российских мастеров, выразила благодарность актрисе за участие в «Меридианах» и пожелала ей «счастья, мира и добра», чем очень растрогала Фани Ардан. Во Владивостоке актриса проведет два дня: запланированы несколько творческих встреч и мастер-класс, а также показ ее режиссерской работы — фильма «Диван Сталина», с Жераром Депардье и Эммануэль Сенье в главных ролях.

Единственный приз «Меридианов Тихого» — приз губернатора Приморского края «9288 километров» (это расстояние от Владивостока до Москвы) — с некоторых пор вручается в день открытия фестиваля. Это приз за творческий вклад. В этом году губернатор вручил его генеральному директору фестиваля Ефиму Звеняцкому, стоявшему у истоков кинофорума.

В заключение церемонии Сергей Жигунов и Владимир Миклушевский ударили в рынду. Фестиваль открыт.

— Это честь для меня — быть президентом юбилейного фестиваля. Я раньше думал, что кино бывает разное — коммерческое, фестивальное, авторское… Но с годами понял, что кино бывает только плохое или хорошее. Я желаю, чтобы на этом фестивале вы увидели только хорошее кино! — сказал Сергей Жигунов.

Справка «РГ».

Пятнадцатый Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» проходит во Владивостоке с 9 по 15 сентября. Это единственный в России кинофестиваль, в фокусе которого находится кинематограф стран АТР. Девиз фестиваля «Кино для всех, кино для каждого».