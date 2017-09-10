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08:21 (мск), источник: Nur.kz

Дочь замакима ЗКО завоевала титул на конкурсе «Мисс Уральск-2017»

Дочь заместителя акима Западно-Казахстанской области завоевала титул «Мисс Супермодель» на конкурсе красоты «Мисс Уральск — 2017», сообщает NUR.KZ.

16-летняя ученица 10 класса средней школы № 21 Светлана Стексова поедет представлять Уральск на международном конкурсе красоты «Miss International» в Турции.

Свой титул девушка получила на конкурсе красоты «Мисс Уральск — 2017».

Она занимается карате, изучает английский язык и ходит в модельную школу. Отец девушки — заместитель акима Западно- Казахстанской области Игорь Стексов пришел поддержать свою дочь на конкурсе.

Светлана поразила жюри грациозной походкой на конкурсе дефиле и казахским танцем на творческом конкурсе.

Главный титул «Мисс Уральск» завоевала Адина Базарбаева — ученица 12 класса Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления.

Девушка поедет представлять город Уральск на республиканский конкурс красоты «Мисс-Казахстан — 2017».

Вместе с ней представлять Уральск будет первая вице-мисс Уральск 20-летняя Лиана Руденко.

Второй вице-мисс Уральск стала актриса Западно-Казахстанской областной филармонии Акбобек Каиржанова.

Третей вице-мисс, а также «Мисс зрительский симпатий» и «Мисс Интернет стала Азиза Сагинаева.

Все девушки были одарены многочисленными призами от спонсоров, начиная от косметики, заканчивая сертификатами на посещение спа-салонов, караоке-баров и школ йоги.

«Мисс Уральск -2017» Адина Базарбаева поедет в путешествие в Венецию.

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