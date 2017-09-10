Дочь замакима ЗКО завоевала титул на конкурсе «Мисс Уральск-2017»
Дочь заместителя акима
Дочь заместителя акима
16-летняя ученица 10 класса средней школы № 21 Светлана Стексова поедет представлять Уральск на международном конкурсе красоты «Miss International» в Турции.
Свой титул девушка получила на конкурсе красоты «Мисс Уральск — 2017».
Она занимается карате, изучает английский язык и ходит в модельную школу. Отец девушки — заместитель акима Западно- Казахстанской области Игорь Стексов пришел поддержать свою дочь на конкурсе.
Светлана поразила жюри грациозной походкой на конкурсе дефиле и казахским танцем на творческом конкурсе.
Главный титул «Мисс Уральск» завоевала Адина Базарбаева — ученица 12 класса Назарбаев интеллектуальной школы
Девушка поедет представлять город Уральск на республиканский конкурс красоты «Мисс-Казахстан — 2017».
Вместе с ней представлять Уральск будет первая
Второй
Третей
Все девушки были одарены многочисленными призами от спонсоров, начиная от косметики, заканчивая сертификатами на посещение
«Мисс Уральск -2017» Адина Базарбаева поедет в путешествие в Венецию.