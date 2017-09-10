Самый точный прогноз погоды в Молдове на 11 и 12 сентября

Источник: Sputnik.md

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в воскресенье, 10 сентября, по всей стране установится жаркая погода без осадков.

В стране продолжает действовать сразу два «желтых кода» — один в связи с гидрологической засухой, а второй по причине чрезвычайной пожарной опасности.

В воскресенье на севере температура воздуха составит днем +25+..+28 градусов, ночью +14..+17. В центре республики ожидается от +26 до +29 в дневные часы и +15..+18 — ночью. На юге температура поднимется до +27..+30 градусов днем и +16..+19 в ночные часы.

Атмосферное давление ожидается в пределах нормы. Ветер южный до 4-9 метров в секунду.