Самый точный прогноз погоды в Молдове на 11 и 12 сентября
КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. В Молдове установилось не просто «бабье лето», а настоящая жара.
КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. В Молдове установилось не просто «бабье лето», а настоящая жара.
Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в воскресенье, 10 сентября, по всей стране установится жаркая погода без осадков.
В стране продолжает действовать сразу два «желтых кода» — один в связи с гидрологической засухой, а второй по причине чрезвычайной пожарной опасности.
В воскресенье на севере температура воздуха составит днем +25+..+28 градусов, ночью +14..+17. В центре республики ожидается от +26 до +29 в дневные часы и +15..+18 — ночью. На юге температура поднимется до +27..+30 градусов днем и +16..+19 в ночные часы.
Атмосферное давление ожидается в пределах нормы. Ветер южный до 4-9 метров в секунду.
В последующие дни станет еще жарче. По прогнозам синоптиков, 11 и 12 сентября ожидается до +30..+33 градусов по Цельсию.