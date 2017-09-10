Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США выплатят семье российского боксера 22 млн долларов
Девятимесячную девочку отравил гомеопатический браслет
Песков прокомментировал приглашение Путина на поединок
Одиннадцать секунд стоили жизни молодому блогеру (видео)
МИД России предупредил о «военной катастрофе» в Азии
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
США пророчат дефолт: "убийца" доллара уже идет по миру - СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Стройные ноги и осиная талия: Володина предстала в купальнике
"Ярсы" бьют на 12 тыс. км: СМИ про ответ Пентагона
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Эксперт: Порошенко испугала инициатива Путина о вводе миротворцев
Госдеп США ответил на идею ввода миротворцев в ДНР
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
08:14 (мск), источник: Sputnik.md

Самый точный прогноз погоды в Молдове на 11 и 12 сентября

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. В Молдове установилось не просто «бабье лето», а настоящая жара.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 63% 769 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Sputnik.md

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в воскресенье, 10 сентября, по всей стране установится жаркая погода без осадков.

В стране продолжает действовать сразу два «желтых кода» — один в связи с гидрологической засухой, а второй по причине чрезвычайной пожарной опасности.

В воскресенье на севере температура воздуха составит днем +25+..+28 градусов, ночью +14..+17. В центре республики ожидается от +26 до +29 в дневные часы и +15..+18 — ночью. На юге температура поднимется до +27..+30 градусов днем и +16..+19 в ночные часы.

Атмосферное давление ожидается в пределах нормы. Ветер южный до 4-9 метров в секунду.

В последующие дни станет еще жарче. По прогнозам синоптиков, 11 и 12 сентября ожидается до +30..+33 градусов по Цельсию.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Угроза водителям в Кишиневе: мошенники в Кишиневе провоцируют ДТП
'Ирма' грозит апокалипсисом: что говорят в ООН
Пхеньян мог создать ядерное оружие при тайной помощи Тегерана
Киев: Россию на Генассамблее ООН ждет «немало неожиданностей»
Соратники Саакашвили добыли план властей по его нейтрализации
«Ирма» обрушила на Гавану многометровые волны
ЦИК назвал число избирателей, голосующих не по месту регистрации
Журналистка Юлия Латынина покинула Россию
Лучшим фильмом кинофестиваля в Венеции стала драма «Форма воды»
Спорт
Расплескалась синева. «Ман Сити» разрывает «Ливерпуль» Главный матч английского уикенда завершается неожиданным разгромом
Авто
Фото дня: во Владивостоке автомобиль выкинули на помойку Неизвестный оставил у мусорных баков в одном из дворов Владивостока старенькую Toyota
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Москва изменила стандарты отделки квартир по реновации
Россиянам предлагают давать по несколько бесплатных гектаров
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Спрос на вторичные квартиры стал самым низким за 10 лет
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Эдгард Запашный назвал сына редким именем Представитель известной цирковой династии выбрал сыну необычное имя.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь