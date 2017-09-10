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11:09 (мск), источник: Восток Медиа

В хабаровской Берёзовке у детей появилась альтернатива опасным играм

Заброшенную больницу, где они собирались раньше, власти попробуют получить в краевую собственность.

Источник: Восток Медиа

В хабаровском посёлке Берёзовка у детей появилась альтернатива играм в недостроенном здании больницы. Так местные жители при поддержке бюджетных денег открыли во дворе дома № 3 в квартале 70-летия Октября.

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на заброшенном объекте дети травмировались регулярно. Один из инцидентов привёл к возбуждению уголовного дела, однако о его результатах пока ничего не известно. Жители посёлка не раз обращались в местную администрацию, требуя закрыть травмоопасный объект. Однако чиновники не могли помочь, потому что здание больницы находится в федеральной собственности. Единственное, чего удалось добиться — это ограждение строения.

«Судьбой данного здания заинтересованы мы все. Неоднократно создавались краевые комиссии, где обсуждались способы решения острой проблемы. Здание находится в федеральной собственности Росимущества. Самая главная сложность состояла в ограждении этого здания. Разумеется, вместе с горожанами мы добились того, что комплекс был временно огорожен металлом, а окна забиты досками. Но люди начали разбирать окна, и дети снова получили доступ к опасной территории», — поделился с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» депутат хабаровской городской думы Максим Иванов.

Чтобы обезопасить детей, в школах Берёзовки проводились собрания. На них учащимся объясняли, что играть на территории заброшенной больницы строго запрещено. На последнем подобном мероприятии решили добиться передачи здания в муниципальную или краевую собственность. На время этой процедуры к больнице приставят сторожа, который должен будет следить, чтобы в заброшенном здании не играли дети.

Новая игровая площадка, созданная при финансовой поддержке проекта «Комфортная городская среда» и общими усилиями местных жителей, тоже призвана переключить внимание детей от опасных игр. На её постройку люди самостоятельно собрали 110 тысяч рублей, а остальную сумму получили из бюджетов трёх уровней.

«В рамках проекта “Комфортная городская среда” в 2017 году детская игровая площадка является предпоследним проектом. Разумеется, что в следующем году будут подобные проекты, но о том, какие дворы войдут в программу, станет известно в начале января», — уточнил координатор молодёжного совета микрорайона Берёзовка Глеб Черенков.

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