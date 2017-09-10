На участке в ОМЦ «Химик» избиратель ушел с бюллетенем на улицу
Как стало известно «СуперОмску», на участке № 294 в ОМЦ «Химик» один из пришедших горожан беспрепятственно удалился вместе с полученным бюллетенем.
Как стало известно «СуперОмску», на участке № 294 в ОМЦ «Химик» один из пришедших горожан беспрепятственно удалился вместе с полученным бюллетенем.
Как пояснила наблюдателям председатель УИК, избиратель может подумать на улице, вернуться и проголосовать.
Отметим, хотя запрета на вынос нет, такие факты свидетельствуют, что на данном участке могут предприниматься попытки «карусели». Подобное название носит схема, при которой избиратель получает от заинтересованных лиц за деньги бюллетень с уже проставленной «галочкой» за нужного кандидата, опускает его в урну, а взамен на улице отдает пустой бюллетень, выданный ему на участке. За это избиратель получает денежное вознаграждение. Добытый бюллетень организаторы схемы заполняют и отдают следующему избирателю.
Подобные действия являются серьёзным нарушением избирательного законодательства и содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 141 УК РФ.