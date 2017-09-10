На участке в ОМЦ «Химик» избиратель ушел с бюллетенем на улицу

Отметим, хотя запрета на вынос нет, такие факты свидетельствуют, что на данном участке могут предприниматься попытки «карусели». Подобное название носит схема, при которой избиратель получает от заинтересованных лиц за деньги бюллетень с уже проставленной «галочкой» за нужного кандидата, опускает его в урну, а взамен на улице отдает пустой бюллетень, выданный ему на участке. За это избиратель получает денежное вознаграждение. Добытый бюллетень организаторы схемы заполняют и отдают следующему избирателю.