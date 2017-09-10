Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США выплатят семье российского боксера 22 млн долларов
Как я удаляла полипы эндометрия: личный опыт
Крым ответил на обещание Порошенко о неподъемном бремени для РФ
Путин ответил на намерения США поставить летальное оружие Киеву
МИД России предупредил о «военной катастрофе» в Азии
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
США пророчат дефолт: "убийца" доллара уже идет по миру - СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Стройные ноги и осиная талия: Володина предстала в купальнике
"Ярсы" бьют на 12 тыс. км: СМИ про ответ Пентагона
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Эксперт: Порошенко испугала инициатива Путина о вводе миротворцев
Госдеп США ответил на идею ввода миротворцев в ДНР
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
08:45 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сельхозпроизводители представили свою продукцию на выставке-ярмарке в Иркутске

Традиционная выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции «Урожай-2017» прошла в Ленинском округе Иркутска 8 сентября. Ее посетил глава города Дмитрий Бердников. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе мэрии Иркутска.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

«Я искренне рад, что в нашем городе сложилась добрая традиция — проводить в первые дни осени праздник урожая, — обратился мэр к участникам выставки. — Каждый раз я восхищаюсь, с какой заботой и любовью оформлены экспозиции участников. Осенняя ярмарка — это прекрасная возможность продемонстрировать свои достижения, обменяться опытом, пообщаться с профессионалами, познакомиться с инновациями аграрной отрасли.

Дмитрий Бердников также отметил, что в следующем году мэрия планирует провести общегородской праздник урожая с участием садоводов и огородников областного центра. Комитет по управлению Ленинским округом проводит выставку-ярмарку сельскохозяйственной продукции более пяти лет. В этом году ее участниками стали более 15-ти общественных объединений и учреждений, в том числе Иркутский аграрный техникум, Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта, станция юных натуралистов Иркутска, клубы садоводов и огородников, ветеранские организации, общества инвалидов, фермерские хозяйства.

Для посетителей выставки был организован концерт с участием творческих коллективов округа, для детей проведена анимационная программа.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Переменная облачность установится в Иркутске в воскресенье, 10 сентября
Явка избирателей на муниципальных выборах в Иркутской области на 10.00 составила 4,83%
Пхеньян мог создать ядерное оружие при тайной помощи Тегерана
Киев: Россию на Генассамблее ООН ждет «немало неожиданностей»
Голосование на выборах началось по всей России
«Ирма» обрушила на Гавану многометровые волны
Соратники Саакашвили добыли план властей по его нейтрализации
Журналистка Юлия Латынина покинула Россию
Лучшим фильмом кинофестиваля в Венеции стала драма «Форма воды»
Спорт
Расплескалась синева. «Ман Сити» разрывает «Ливерпуль» Главный матч английского уикенда завершается неожиданным разгромом
Авто
Фото дня: во Владивостоке автомобиль выкинули на помойку Неизвестный оставил у мусорных баков в одном из дворов Владивостока старенькую Toyota
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Средняя ставка ипотеки впервые опустилась ниже 11%
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Россиянам предлагают давать по несколько бесплатных гектаров
На покупку деревянного дома дадут субсидию
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Эдгард Запашный назвал сына редким именем Представитель известной цирковой династии выбрал сыну необычное имя.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь