Сельхозпроизводители представили свою продукцию на выставке-ярмарке в Иркутске

«Я искренне рад, что в нашем городе сложилась добрая традиция — проводить в первые дни осени праздник урожая, — обратился мэр к участникам выставки. — Каждый раз я восхищаюсь, с какой заботой и любовью оформлены экспозиции участников. Осенняя ярмарка — это прекрасная возможность продемонстрировать свои достижения, обменяться опытом, пообщаться с профессионалами, познакомиться с инновациями аграрной отрасли.

Дмитрий Бердников также отметил, что в следующем году мэрия планирует провести общегородской праздник урожая с участием садоводов и огородников областного центра. Комитет по управлению Ленинским округом проводит выставку-ярмарку сельскохозяйственной продукции более пяти лет. В этом году ее участниками стали более 15-ти общественных объединений и учреждений, в том числе Иркутский аграрный техникум, Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта, станция юных натуралистов Иркутска, клубы садоводов и огородников, ветеранские организации, общества инвалидов, фермерские хозяйства.