Сельхозпроизводители представили свою продукцию на выставке-ярмарке в Иркутске
Традиционная
Традиционная
«Я искренне рад, что в нашем городе сложилась добрая традиция — проводить в первые дни осени праздник урожая, — обратился мэр к участникам выставки. — Каждый раз я восхищаюсь, с какой заботой и любовью оформлены экспозиции участников. Осенняя ярмарка — это прекрасная возможность продемонстрировать свои достижения, обменяться опытом, пообщаться с профессионалами, познакомиться с инновациями аграрной отрасли.
Дмитрий Бердников также отметил, что в следующем году мэрия планирует провести общегородской праздник урожая с участием садоводов и огородников областного центра. Комитет по управлению Ленинским округом проводит
Для посетителей выставки был организован концерт с участием творческих коллективов округа, для детей проведена анимационная программа.