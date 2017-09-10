Хабаровчане не заметили митинг в память об убитой Олесе Шовкун

Хабаровск, 10 сентября, AmurMedia.

Исключительно малочисленным оказался митинг в память о трехлетней Олесе Шовкун, прошедший сегодня в центре Хабаровска. Десяток активистов и столько же журналистов, сообщает корр. ИА AmurMedia.

На удивление мало участников собрал митинг в защиту детей, прошедший сегодня в Хабаровске. Акцию организаторы посвятили памяти Олеси Шовкун, трехлетней девочки, жестокое убийство которой потрясло Хабаровск. Но то ли погода отпугнула, то ли в чем-то сплоховали организаторы, но на митинг зоозащитников, прошедший недавно на этом же самом месте на Комсомольской площади пришло явно больше. Кстати, среди участников сегодняшней акции была и организатор «зоомитинга» Наталья Коваленко.

— Требуем максимального срока детоубийцам, — скандировали, поеживаясь от неласкового ветерка, участники.

Лозунг, утверждает организаторы митинга, совсем не зряшный.

— Мы опасаемся, что мать Олеси Елена Шовкун получит мягкое наказание, так как сейчас, по слухам, беременна еще одним ребенком. А ее сожитель, Мироненко, берет всю вину на себя. То есть она вроде как дочку свою и не убивала. А как же такое может быть, если девочка была вся в синяках, если ребенка не кормили? Разве мать не должна нести ответственность за свое преступное равнодушие? А что будет с ее будущим ребенком? Если Шовкун не в состоянии была заботиться и любить первого ребенка, то это же ждет и второго! Мы считаем, что Елене Шовкун не должно, не может быть оказано снисхождение! — горячо говорит одна из организаторов, руководитель волонтерского отряда «Шаг навстречу» Светлана Савкина.

У нее двое детей и внучка, всю жизнь она свято придерживалась принципа «битье не метод воспитания», и ей невозможно понять, как можно ребенка избивать, морить голодом, тем более убить.

Поражает, говорят участники митинга, не только зверство убийц, но и равнодушие окружающих. Как они могли пройти мимо постоянно плачущего ребенка и пьяных соседей! Отсюда и плакаты с мрачными рисунками.

— Откуда берутся детоубийцы, кто их растит? Да мы же сами своим равнодушием! Что далеко за примерами идти, вот сегодня в соцсетях было сообщение про то, что трое девочек двенадцатилетних избивали двух ровесниц. Все взрослые видели, спокойно проходили мимо, а вмешалась -то только одна. Спасибо, разогнала, но ее еще и обматерили! — говорит Сергей Савельев, руководитель волонтерского отряда ПСО «Амур-поиск».

Ситуация действительно тяжелая: число бегущих детей не уменьшается, нагрузка выросла, а число инспекторов по делам несовершеннолетних и сотрудников органов опеки — нет.

— Сейчас принято во всем полицию винить, но подумайте, на один только Индустриальный район приходится, грубо говоря, 1500 тысячи неблагополучных семей. А теперь давайте посчитаем, а сколько там инспекторов. Человека четыре. Так как какая же у них нагрузка? — подчеркивает руководитель «Амур-поиска».

Сергей Савельев убежден, что нужно не сокращать, не разгонять, как это было последние годы, а наоборот наращивать число людей, вовлеченных в процесс контроля за неблагополучными семьями с детьми. Это могут быть и общественники, но нужна господдержка или для начала государственная воля, чтобы этот вопрос рассмотреть, полагает он.