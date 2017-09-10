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09:37 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии на водопой пришла медведица со своими детенышами

УФА, 10 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Медведицу, пришедшую на водоем со своими детенышами, запечатлела фотоловушка, установленная в национальном парке «Башкирия».

Искупавшись в прохладном источнике косолапые хозяева леса удалились. Ночью на том же месте были зафиксированы самцы. Сюда же утолить жажду приходят кабаны, лисы, прилетают голуби.

Фотоловушка была установлена на краю леса, рядом с полем подсолнухов, напротив липы, под которой старший госинспектор Альберт Магизов запрудил ручей. Теперь лужица под деревом служит ванной и водопоем для кабанов, медведей, лисиц и других обитателей природохранного обьекта, сообщили в парке.

«Скорее всего, медведи выходят на поле поесть семечки подсолнуха, потом возвращаются в лес и пьют воду из ручья, купаются в запруде, липа служит им мочалкой, к тому же так они метят территорию, — поясняет директор национального парка “Башкирия” Владимир Кузнецов. — Всего на территории парка расставлено несколько фотоловушек. Они помогают нам в наблюдении за животными, выявлении нарушителей».

В парке напоминают о правилах поведения во время встречи с медведем. Если человек случайно в лесу или в поле увидел его, нужно дать знать о себе, нельзя допускать животное близко. Можно громко петь, например. Спящего зверя ни в коем случае нельзя будить и задерживаться рядом с ним, а наоборот, как можно дальше и тише уйти. Уходить всегда надо медленно и в том же направлении, откуда появился человек, пятясь назад по диагонали, не смотря в глаза медведю.

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