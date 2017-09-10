В Башкирии на водопой пришла медведица со своими детенышами

Искупавшись в прохладном источнике косолапые хозяева леса удалились. Ночью на том же месте были зафиксированы самцы. Сюда же утолить жажду приходят кабаны, лисы, прилетают голуби.

Фотоловушка была установлена на краю леса, рядом с полем подсолнухов, напротив липы, под которой старший госинспектор Альберт Магизов запрудил ручей. Теперь лужица под деревом служит ванной и водопоем для кабанов, медведей, лисиц и других обитателей природохранного обьекта, сообщили в парке.

«Скорее всего, медведи выходят на поле поесть семечки подсолнуха, потом возвращаются в лес и пьют воду из ручья, купаются в запруде, липа служит им мочалкой, к тому же так они метят территорию, — поясняет директор национального парка “Башкирия” Владимир Кузнецов. — Всего на территории парка расставлено несколько фотоловушек. Они помогают нам в наблюдении за животными, выявлении нарушителей».