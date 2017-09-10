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08:44 (мск), источник: Sputnik.by

Умер основатель «Славянского базара» Басс

МИНСК, 10 сен — Sputnik. Основатель и первый руководитель фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Родион Басс скончался, об этом в социальных сетях сообщил его сын.

Источник: Sputnik.by

Басс с момента основания «Славянского базара» и до 2013 года руководил фестивалем. Последние годы у продюсеры были большие проблемы со здоровьем, а не так давно ему ампутировали обе ноги.

Ночью с субботы на воскресенье Родиона Басса не стало. Продюсеру было 64 года.

Последние годы создатель самого известного фестиваля Беларуси практически не получал помощь от витебских властей. Доходило до того, что городские чиновники согласились сделать пандус к подъезду, где жил Басс, но проблему с отсутствием лифта решать не хотели, хотя продюсер жил на третьем этаже.

Sputnik выражает соболезнования родным и близким Родиона Басса.

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