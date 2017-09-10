Умер основатель «Славянского базара» Басс

Источник: Sputnik.by

Басс с момента основания «Славянского базара» и до 2013 года руководил фестивалем. Последние годы у продюсеры были большие проблемы со здоровьем, а не так давно ему ампутировали обе ноги.

Ночью с субботы на воскресенье Родиона Басса не стало. Продюсеру было 64 года.

Последние годы создатель самого известного фестиваля Беларуси практически не получал помощь от витебских властей. Доходило до того, что городские чиновники согласились сделать пандус к подъезду, где жил Басс, но проблему с отсутствием лифта решать не хотели, хотя продюсер жил на третьем этаже.