Баба-яга на гироступе пронеслась по хабаровским соцсетям

Хабаровск, 10 сентября, AmurMedia.

Сказочную пенсионерку-труженицу, обычно работающую на стороне невидимых, но вредных сил, имели счастье рассмотреть в деталях хабаровчане сегодня утром на видео в соцсетях. Бабушка — бабушкой, а ездит лихо, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на Инстаграм.

Сказочную картинку могли наблюдать сегодня хабаровчане в соцсетях. В видеоролике хорошо видно, как на перекрестке, прямо перед автобусами и легковушками, нетерпеливо подпрыгивая в ожидании, когда включится зеленый, стоит натуральная баба-яга.

Все при ней: помело, крючковатый нос, спортивное телосложение, хулиганистость, как и полагается этому сказочному персонажу, и, конечно, личный транспорт — ступа модифицированная.