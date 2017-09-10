Баба-яга на гироступе пронеслась по хабаровским соцсетям
Персонаж сказочный, а наездница лихая.
Персонаж сказочный, а наездница лихая.
Хабаровск, 10 сентября, AmurMedia.
Сказочную
Сказочную картинку могли наблюдать сегодня хабаровчане в соцсетях. В видеоролике хорошо видно, как на перекрестке, прямо перед автобусами и легковушками, нетерпеливо подпрыгивая в ожидании, когда включится зеленый, стоит натуральная
Все при ней: помело, крючковатый нос, спортивное телосложение, хулиганистость, как и полагается этому сказочному персонажу, и, конечно, личный транспорт — ступа модифицированная.