В день празднования 281-летия в Челябинске появились новые Почетные горожане
Глава города вручил Андрею Важенину и Адику Абдурахманову памятные значки.
Глава города вручил Андрею Важенину и Адику Абдурахманову памятные значки.
По традиции в День города глава Челябинска Евгений Тефтелев провел прием заслуженных работников культуры, образования, здравоохранения и почетных граждан, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Торжественный прием состоялся в клубе Moskva. За полчаса до старта мероприятия к зданию начали подъезжать автомобили с местными депутатами, известными врачами и педагогами. Глава города приехал одновременно с митрополитом Никодимом — у входа в клуб они обменялись дружескими объятиями. Позже на приеме появился и главный муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев.
С приветственным словом к гостям обратились Евгений Тефтелев и глава Челябинской городской Думы Станислав Мошаров. «Праздник и день рождения — это всегда подарки и успех. В этом году подарки городу получились хорошими. Это уникальная для Урала школа в Парковом, которую открыли полномочный представитель президента Игорь Холманских и губернатор Борис Дубровский. Нужный объект — филиал поликлиники в том же районе. В этом году,
Станислав Мошаров присоединился к поздравлениям главы, отметив, что Челябинск одним из первых в стране завершает программу благоустройства дворов. В качестве примера он привел пруд Девичьи слезы в Ленинском районе, где скоро должен появиться полноценный парк отдыха.
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Затем Тефтелев и Мошаров приступили к награждению. В 2017 году звание «Почетный гражданин Челябинска» присвоено главврачу Челябинского онкодиспансера Андрею Важенину и дирижеру оркестра «Классика», Заслуженному артисту РФ Адику Абдурахманову. Из рук главы города они получили памятные значки и букеты.
После концерта челябинские ВИПы спустились на набережную реки Миасс, где в честь 281-летия города состоялся праздничный салют.