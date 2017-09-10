В день празднования 281-летия в Челябинске появились новые Почетные горожане

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По традиции в День города глава Челябинска Евгений Тефтелев провел прием заслуженных работников культуры, образования, здравоохранения и почетных граждан, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Торжественный прием состоялся в клубе Moskva. За полчаса до старта мероприятия к зданию начали подъезжать автомобили с местными депутатами, известными врачами и педагогами. Глава города приехал одновременно с митрополитом Никодимом — у входа в клуб они обменялись дружескими объятиями. Позже на приеме появился и главный муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев.

С приветственным словом к гостям обратились Евгений Тефтелев и глава Челябинской городской Думы Станислав Мошаров. «Праздник и день рождения — это всегда подарки и успех. В этом году подарки городу получились хорошими. Это уникальная для Урала школа в Парковом, которую открыли полномочный представитель президента Игорь Холманских и губернатор Борис Дубровский. Нужный объект — филиал поликлиники в том же районе. В этом году, наконец-то, решился вопрос со стадионом “Калибр”, и сегодня мальчишки бегают по новому футбольному полю. Мы начали получать реальные деньги от Федерации на безопасные дороги, и многое другое делается в городе. Главное, Челябинск — это замечательные люди, которые заслужили звание Почетного гражданина. Поздравляю с Днем города! Всем желаю счастья, здоровья и удачи!» — обратился Тефтелев к собравшимся.

Станислав Мошаров присоединился к поздравлениям главы, отметив, что Челябинск одним из первых в стране завершает программу благоустройства дворов. В качестве примера он привел пруд Девичьи слезы в Ленинском районе, где скоро должен появиться полноценный парк отдыха.

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Затем Тефтелев и Мошаров приступили к награждению. В 2017 году звание «Почетный гражданин Челябинска» присвоено главврачу Челябинского онкодиспансера Андрею Важенину и дирижеру оркестра «Классика», Заслуженному артисту РФ Адику Абдурахманову. Из рук главы города они получили памятные значки и букеты.