Фотофакт: минчане стоят в очереди, чтобы пробежать в День города по центру

Источник: Sputnik.by

Заявки на участие в полумарафоне подали около 30 тысяч человек — не только из Беларуси, но и из 50 стран мира. Среди них — ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев, смотрите на видео, как он готовился к старту.

Призовой фонд Минского полумарафона в нынешнем году составит 27 тысяч долларов: три тысячи долларов получит бегун, занявший первое место, две с половиной тысячи дадут за второе, две тысячи за третье, полторы тысячи заберет спортсмен, который пришел к финишу четвертым, за пятое — тысяча, за шестое — 500 долларов.

Отдельные призы за первое, второе и третье место на дистанциях в 21 и десять километров обещают для каждой из возрастных групп: 18−29 лет, 30−39, 40−49, 50−59, 60−69, 70 и старше.