В NASA рассказали о серьезной угрозе для земли

Эксперты полагают, что на сегодняшний день на Земле порядка двадцати супервулканов, которые могут проснуться в любой момент. При этом они отмечают, что извержение такого вулкана приведет к «вулканической зиме», в результате которого могут погибнуть миллионы человек.