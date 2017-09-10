NASA: извержение супервулкана опаснее падения астероида

Источник: AP 2017

Эксперты насчитывают на Земле около двадцати супервулканов, которые могут проснуться в любой момент. Отмечается, что извержение лишь одного из них приведет к гибели миллионов людей и «вулканической зиме» на многие десятилетия.

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Одной из наиболее опасных считается вулканическая кальдера в Йеллоустонском национальном парке (штат Вайоминг, США). Ее размеры составляют 55 км на 72 км. В случае извержения вулкан уничтожит все на 96 км вокруг, оставив Вайоминг и прилегающие штаты покрытыми метровым слоем пепла.

Ученые разрабатывают план по предотвращению потенциальной катастрофы. Так, рассматривается вариант наполнения кальдеры водой для «охлаждения» вулкана. Как только вода вернется на поверхность, разогревшись до температуры более 315 градусов, ее можно будет использовать для генерации электричества, а после опять сливать в кальдеру.