NASA: извержение супервулкана опаснее падения астероида
Специалисты NASA считают, что извержение супервкулкана приведет к гораздо более страшным последствиям, чем падение астероида, сообщает The Independent.
Специалисты NASA считают, что извержение супервкулкана приведет к гораздо более страшным последствиям, чем падение астероида, сообщает The Independent.
Эксперты насчитывают на Земле около двадцати супервулканов, которые могут проснуться в любой момент. Отмечается, что извержение лишь одного из них приведет к гибели миллионов людей и «вулканической зиме» на многие десятилетия.
Одной из наиболее опасных считается вулканическая кальдера в Йеллоустонском национальном парке (штат Вайоминг, США). Ее размеры составляют 55 км на 72 км. В случае извержения вулкан уничтожит все на 96 км вокруг, оставив Вайоминг и прилегающие штаты покрытыми метровым слоем пепла.
Ученые разрабатывают план по предотвращению потенциальной катастрофы. Так, рассматривается вариант наполнения кальдеры водой для «охлаждения» вулкана. Как только вода вернется на поверхность, разогревшись до температуры более 315 градусов, ее можно будет использовать для генерации электричества, а после опять сливать в кальдеру.
Ранее портал iz.ru писал, что Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 6 км. Облако пепла снесло на 50 км к западу и