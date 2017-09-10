Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США выплатят семье российского боксера 22 млн долларов
Как я удаляла полипы эндометрия: личный опыт
Два друга создали бизнес, который принес им за год 173 млн руб.
Одиннадцать секунд стоили жизни молодому блогеру (видео)
МИД России предупредил о «военной катастрофе» в Азии
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
США пророчат дефолт: "убийца" доллара уже идет по миру - СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Стройные ноги и осиная талия: Володина предстала в купальнике
"Ярсы" бьют на 12 тыс. км: СМИ про ответ Пентагона
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
"Русская Кардашьян" порадовала Сеть "прелестями в песке" - СМИ
"Ярсы" бьют на 12 тыс. км: СМИ про ответ Пентагона
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
13:32 (мск), источник: Известия

NASA: извержение супервулкана опаснее падения астероида

Специалисты NASA считают, что извержение супервкулкана приведет к гораздо более страшным последствиям, чем падение астероида, сообщает The Independent.

Источник: AP 2017

Эксперты насчитывают на Земле около двадцати супервулканов, которые могут проснуться в любой момент. Отмечается, что извержение лишь одного из них приведет к гибели миллионов людей и «вулканической зиме» на многие десятилетия.

Читайте также
Илон Маск показал первую фотографию нового скафандра SpaceX в полный рост

Одной из наиболее опасных считается вулканическая кальдера в Йеллоустонском национальном парке (штат Вайоминг, США). Ее размеры составляют 55 км на 72 км. В случае извержения вулкан уничтожит все на 96 км вокруг, оставив Вайоминг и прилегающие штаты покрытыми метровым слоем пепла.

Ученые разрабатывают план по предотвращению потенциальной катастрофы. Так, рассматривается вариант наполнения кальдеры водой для «охлаждения» вулкана. Как только вода вернется на поверхность, разогревшись до температуры более 315 градусов, ее можно будет использовать для генерации электричества, а после опять сливать в кальдеру.

Ранее портал iz.ru писал, что Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 6 км. Облако пепла снесло на 50 км к западу и северо-западу от вулкана. Ранее вулкан уже выбрасывал пепел на высоту 7 км и 5,7 км.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Владимир Путин: «Столица всегда в авангарде»
Кирилл Кулаков: «К нам идут люди хорошо образованные»
Захарова ответила на слова постпреда Украины при ООН о Чуркине
Задержан глава дочерней компании «Роснефти»
Голосование в трех регионах России продлили на час
Трамп обратился к американцам перед наступлением урагана «Ирма»
Сотникова прокомментировала слухи о завершении карьеры
Число жертв землетрясения в Мексике достигло 90 человек
Учитель ответил на слова Поклонской о новом иске против него
Спорт
Расплескалась синева. «Ман Сити» разрывает «Ливерпуль» Главный матч английского уикенда завершается неожиданным разгромом
Авто
Фото дня: во Владивостоке автомобиль выкинули на помойку Неизвестный оставил у мусорных баков в одном из дворов Владивостока старенькую Toyota
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Апартаменты признают новым видом жилья
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Эдгард Запашный назвал сына редким именем Представитель известной цирковой династии выбрал сыну необычное имя.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь