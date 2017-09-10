Праздничный салют ко Дню города поразил челябинцев своей красотой
В течение 15 минут в ночном небе распускались огромные цветы.
В течение 15 минут в ночном небе распускались огромные цветы.
Тысячи горожан собрались в центре города, чтобы посмотреть праздничный салют в честь 281-летия Челябинска — фейерверк длился 15 минут и поразил челябинцев своей красотой, сообщает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В этом году залпы салюта сопровождала музыка. Под звуки аккордов в ночном небе распускались огромные пионы, появлялись стебли одуванчиков и загорались
«Это лучший салют в моей жизни, очень красиво. Спасибо администрации за такой праздник», — рассказал журналистам один из челябинцев. После фейерверка горожане говорили, что давно не видели такого зрелищного светового шоу.
Напомним, в честь Дня города в Челябинске состоится около 100 праздничных мероприятий, которые будут проходить в областной столице до конца месяца. В субботу, 9 сентября, с 281-летием города челябинцев поздравили группы «Фабрика», «Корни» и Олег Газманов.