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10:53 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежская филармония открыла юбилейный концертный сезон

На открытии прозвучала музыка Баха, Бетховена и Брамса.

Воронежская филармония открыла новый концертный сезон 2017/18, ознаменованный 80-летием со дня ее основания. Выступление академического симфонического оркестра посетили губернатор Алексей Гордеев вместе с супругой Татьяной Гордеевой, сообщил пресс-центр областного правительства в субботу, 9 сентября.

В программе прозвучали Прелюдия и фуга ми-бемоль мажор для органа Иоганна Себастьяна Баха, Седьмая симфония Людвига ван Бетховена и концерт для скрипки и виолончели с оркестром Иоганнеса Брамса. Солистами выступили известные мировые музыканты — первый концертмейстер государственного театра Штутгарта (Германия), скрипач Евгений Жук и концертмейстер группы виолончелей симфонического оркестра Овьедо (Испания), участник «Копельман-квартета» Михаил Мильман.
К своему юбилею филармония подготовила ряд мероприятий: фестивали, проекты и концерты в необычном формате.

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