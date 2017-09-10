Воронежская филармония открыла юбилейный концертный сезон

Воронежская филармония открыла новый концертный сезон 2017/18, ознаменованный 80-летием со дня ее основания. Выступление академического симфонического оркестра посетили губернатор Алексей Гордеев вместе с супругой Татьяной Гордеевой, сообщил пресс-центр областного правительства в субботу, 9 сентября.



В программе прозвучали Прелюдия и фуга ми-бемоль мажор для органа Иоганна Себастьяна Баха, Седьмая симфония Людвига ван Бетховена и концерт для скрипки и виолончели с оркестром Иоганнеса Брамса. Солистами выступили известные мировые музыканты — первый концертмейстер государственного театра Штутгарта (Германия), скрипач Евгений Жук и концертмейстер группы виолончелей симфонического оркестра Овьедо (Испания), участник «Копельман-квартета» Михаил Мильман.

К своему юбилею филармония подготовила ряд мероприятий: фестивали, проекты и концерты в необычном формате.