Воронежская филармония открыла юбилейный концертный сезон
На открытии прозвучала музыка Баха, Бетховена и Брамса.
На открытии прозвучала музыка Баха, Бетховена и Брамса.
Воронежская филармония открыла новый концертный сезон 2017/18, ознаменованный 80-летием со дня ее основания. Выступление академического симфонического оркестра посетили губернатор Алексей Гордеев вместе с супругой Татьяной Гордеевой, сообщил
В программе прозвучали Прелюдия и фуга
К своему юбилею филармония подготовила ряд мероприятий: фестивали, проекты и концерты в необычном формате.