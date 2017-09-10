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11:21 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Рабочая неделя в Иркутске будет дождливой

Температура воздуха ожидается от +16 до +22 °C.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 77% 769 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: IrkutskMedia.ru

Дожди прогнозируют в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в среднем от +16 до +22°C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 11 сентября, будет ясно, без осадков. Температура воздуха составит +18°C. Ветер юго-восточный, 4 м/с.

Во вторник, 12 сентября, ожидается ясная погода. Столбик термометра достигнет +20°C. Ветер юго-восточный, 4 м/с.

В среду, 13 сентября, переменная облачность, дожди, грозы. Температура воздуха будет около +22°C. Ветер юго-восточный, 5 м/с.

В четверг, 14 сентября, облачно, возможны дожди. Столбик термометра покажет +16°C. Ветер северо-западный, 5 м/с.

В пятницу, 15 сентября, прогнозируют переменную облачность и небольшие дожди. За окном будет +16°C. Ветер северо-западный, 3 м/с.

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