Рабочая неделя в Иркутске будет дождливой
Температура воздуха ожидается от +16 до +22 °C.
Температура воздуха ожидается от +16 до +22 °C.
Дожди прогнозируют в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в среднем от +16 до +22°C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.
В понедельник, 11 сентября, будет ясно, без осадков. Температура воздуха составит +18°C. Ветер
Во вторник, 12 сентября, ожидается ясная погода. Столбик термометра достигнет +20°C. Ветер
В среду, 13 сентября, переменная облачность, дожди, грозы. Температура воздуха будет около +22°C. Ветер
В четверг, 14 сентября, облачно, возможны дожди. Столбик термометра покажет +16°C. Ветер
В пятницу, 15 сентября, прогнозируют переменную облачность и небольшие дожди. За окном будет +16°C. Ветер