Катаклизм на Солнце вызвал «северное сияние» над Самарой

Источник: AP 2017

Полярное явление возникло над Самарой из-за вспышек на Солнце аномальной мощности.

Необычное явление было зафиксировано в небе над мегаполисом 9 сентября. Наблюдательные граждане заметили необычные всполохи в небе над городом. Некоторым удалось даже сфотографировать это явление. Конечно, «северное сияние» в средней полосе было не столь масштабным, как на полюсах Земли, но сам факт его возникновения говорит о небывалой мощности солнечных вспышек, которые произошли несколько дней назад.

«Северное сияние» возникает из-за высвобождения фотонов, которое возникает при бомбардировке атомов кислорода и азота солнечными частицами. Это явление происходит на высоте около 80 километров и характерно только для полярных широт. К экватору «северное сияние» спускается только в случае аномальной активности на Солнце.

«Причина активности на солнце сейчас неясна. Дело в том, что наше светило имеет цикло активности, продолжительность которого составляет 11 лет. Текущая активность Солнца необъяснима еще и потому, что сейчас звезда находиться в своей самой спокойной фазе цикла. Астрономом и астрофизикам еще предстоит объяснить, почему произошел сбой цикла и что нам ждать дальше», — говорит астроном-любитель Сергей Никифоров.

Астроном считает, что явление «северного сияния» возникло над Самарой благодаря стечению целого ряда факторов и с точки зрения науки оно вполне объяснимо.

«Эта солнечная вспышка оказалась самой мощной за последние 12 лет. Усугубило ее влияние и то, что магнитное поле солнечного плазменного потока направлено противоположно магнитному полю Земли. Это привело к временному ослаблению магнитной защиты нашей планеты и космические частицы стали проникать в земную атмосферу глубже, что и вызвало “северное сияние” в наших широтах», — говорит Никифоров.