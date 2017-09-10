Первый скандал полумарафона: «победитель» дистанции на 10,5 сжульничал
МИНСК, 10 сен — Sputnik. Житель города Осиповичи «срезал» одну из дистанций Минского полумарафона,
МИНСК, 10 сен — Sputnik. Житель города Осиповичи «срезал» одну из дистанций Минского полумарафона,
Минский полумарафон проходит в столице уже в третий раз. Пробежать по центральным улицам Минска в честь Дня города решили порядка 30 тысяч человек.
Уже через полчаса после старта одной из дистанций — в 10,5 километров — победителем был объявлен житель Осиповичей. Однако вскоре организаторы объявили, что мужчина повел себя не
До того, как стало известно, что мужчина обманул организаторов, он успел поздравить в микрофон столицу с 950-летием и пожелал «Осиповичам тоже не хворать». Если бы он действительно так быстро бежал, его скорость должна была бы составлять более 21 километра в час.
Сейчас машина организаторов «ведет» настоящего победителя дистанции в 10,5 километров — он близок к победе на этом участке.
Уже известно и имя лучшего бегуна в дистанции на 5,5 километров. Им оказался Максим Ющенко, который справился с дистанцией за 16 минут 39 секунд. Его и других победителей Минского полумарафона ждут ценные призы.