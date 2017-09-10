Первый скандал полумарафона: «победитель» дистанции на 10,5 сжульничал

Источник: Sputnik.by

Минский полумарафон проходит в столице уже в третий раз. Пробежать по центральным улицам Минска в честь Дня города решили порядка 30 тысяч человек.

Уже через полчаса после старта одной из дистанций — в 10,5 километров — победителем был объявлен житель Осиповичей. Однако вскоре организаторы объявили, что мужчина повел себя не по-спортивному и «срезал» дистанцию.

До того, как стало известно, что мужчина обманул организаторов, он успел поздравить в микрофон столицу с 950-летием и пожелал «Осиповичам тоже не хворать». Если бы он действительно так быстро бежал, его скорость должна была бы составлять более 21 километра в час.

Сейчас машина организаторов «ведет» настоящего победителя дистанции в 10,5 километров — он близок к победе на этом участке.