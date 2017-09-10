Предприниматель из Яловен построил бизнес на ветках, поваленных апрельским снегопадом

Источник: Publika.md

Их собирали по всему Кишиневу, превратили в опилки, а затем — в топливные брикеты. Тонну брикетов, которая заменяет пять кубометров дров, продают за две с половиной тысячи леев.

«Фермеры готовы отдавать нам ветки, но не бесплатно. А их переработка — процесс дорогостоящий, и если покупать сырье, производство становится убыточным. Мы не можем покупать ветки, но можем вывозить и перерабатывать», — сказал предприниматель Михай Брага.

Работа в цеху кипит — скоро начало отопительного сезона.

«Я бы не сказал, что работа тяжелая. Нас все устраивает. Живем мы рядом, на дорогу не тратимся».

Самые запасливые уже к зиме готовы. София Пыргар из села Зымбрены купила две тонны брикетов. Говорит, когда топила дровами, затраты были вдвое больше.

«Их легче разжигать, а тепла от них столько же, сколько от дров. А дрова еще нужно привезти и нарубить. Выходит дороже», — сообщила жительница села Зымбрень София Пыргар.