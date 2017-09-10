Предприниматель из Яловен построил бизнес на ветках, поваленных апрельским снегопадом
Ветки, обломанные во время апрельского снегопада, приносят доход бизнесмену из Яловен.
Ветки, обломанные во время апрельского снегопада, приносят доход бизнесмену из Яловен.
Их собирали по всему Кишиневу, превратили в опилки, а затем — в топливные брикеты. Тонну брикетов, которая заменяет пять кубометров дров, продают за две с половиной тысячи леев.
«Фермеры готовы отдавать нам ветки, но не бесплатно. А их переработка — процесс дорогостоящий, и если покупать сырье, производство становится убыточным. Мы не можем покупать ветки, но можем вывозить и перерабатывать», — сказал предприниматель Михай Брага.
Работа в цеху кипит — скоро начало отопительного сезона.
«Я бы не сказал, что работа тяжелая. Нас все устраивает. Живем мы рядом, на дорогу не тратимся».
Самые запасливые уже к зиме готовы. София Пыргар из села Зымбрены купила две тонны брикетов. Говорит, когда топила дровами, затраты были вдвое больше.
«Их легче разжигать, а тепла от них столько же, сколько от дров. А дрова еще нужно привезти и нарубить. Выходит дороже», — сообщила жительница села Зымбрень София Пыргар.
По словам специалистов проекта «Энергия и биомасса», к концу 2016 года потребление энергии из возобновляемых источников в Молдове достигло 13%. И рост этот обусловлен в первую очередь использованием топливных брикетов и пеллетов.