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11:37 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Алексей Учитель прокомментировал угрозы Натальи Поклонской о новых исках

Режиссер Алексей Учитель заявил, что не знаком с очередным судебным иском депутата Госдумы Натальи Поклонской.

Источник: РИА "Новости"

Ранее госпожа Поклонская на своей странице в Facebook написала, что подала иск в суд от лица потомков царской семьи о защите чести и достоинства в связи с содержанием фильма «Матильда».

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«Она очень много исков подавала. Кто представляет царскую семью — это тоже надо проверять. Но я об этом не знаю, не слышал. Навряд ли ей доверит царская семья представлять (интересы в суде.— “Ъ”). И кто конкретно? У царской семьи есть несколько направлений, и они тоже, насколько я знаю, все друг друга “любят”», — цитирует господина Учителя «Интерфакс».

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В то же время режиссер сказал, что понимает эмоции Натальи Поклонской. «Я относился к этому с некоторым юмором и иронией. Понимаете, это чисто ее человеческая история. Она действительно фанат Николая II. Мне кажется, она влюблена в него, реально. Я ее по-человечески очень понимаю», — заявил режиссер.

Сегодня во Владивостоке в рамках кинофестиваля «Меридианы Тихого» Алексей Учитель представил зрителям получасовой отрывок из фильма «Матильда». Режиссер сообщил, что все билеты на предпремьерный показ фильма во Владивостоке раскуплены и выразил надежду на то, что такая активность зрителей сохранится, когда фильм выйдет в широкий прокат 26 октября.

В картине речь идет о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Православные активисты называют фильм антироссийской и антирелигиозной провокацией. Госпожа Поклонская разделяет их мнение.

Режиссер Учитель призывает Госдуму вразумить депутата Поклонскую
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26 мая© Ньюстюб
14 комментариевк этой статье
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Комментарии14
Комментарии
14
Виктор Гущин
Любые фанатики, религиозные они или светские, что бы они ни исповедовали, вредны и противны...
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