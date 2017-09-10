Алексей Учитель прокомментировал угрозы Натальи Поклонской о новых исках

Источник: РИА "Новости"

Ранее госпожа Поклонская на своей странице в Facebook написала, что подала иск в суд от лица потомков царской семьи о защите чести и достоинства в связи с содержанием фильма «Матильда».

«Она очень много исков подавала. Кто представляет царскую семью — это тоже надо проверять. Но я об этом не знаю, не слышал. Навряд ли ей доверит царская семья представлять (интересы в суде.— “Ъ”). И кто конкретно? У царской семьи есть несколько направлений, и они тоже, насколько я знаю, все друг друга “любят”», — цитирует господина Учителя «Интерфакс».

В то же время режиссер сказал, что понимает эмоции Натальи Поклонской. «Я относился к этому с некоторым юмором и иронией. Понимаете, это чисто ее человеческая история. Она действительно фанат Николая II. Мне кажется, она влюблена в него, реально. Я ее по-человечески очень понимаю», — заявил режиссер.

Сегодня во Владивостоке в рамках кинофестиваля «Меридианы Тихого» Алексей Учитель представил зрителям получасовой отрывок из фильма «Матильда». Режиссер сообщил, что все билеты на предпремьерный показ фильма во Владивостоке раскуплены и выразил надежду на то, что такая активность зрителей сохранится, когда фильм выйдет в широкий прокат 26 октября.