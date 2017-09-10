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13:04 (мск), источник: Tengrinews

Парень из Талгара собирает трансформеров из автохлама

35-летний Куаныш Мухамеджанов из Талгара собирает трансформеров из автохлама, передает корреспондент Tengrinews.kz.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Молодой человек по образованию врач-стоматолог. И после 10−15 лет работы в стоматологии он решил открыть свое дело. Последние 3−4 года вместе с женой и младшим братом занимается ресторанным бизнесом.

У входа в свой ресторан в Талгаре он поставил двух роботов из мультфильма «Трансформеры», которых собрал сам из ненужных запчастей и металлолома. Куаныш рассказал, когда и как пришла идея создания подобных роботов.

«Когда мы ездили с женой отдыхать в Таиланд, там увидел таких “трансформеров”, сделанных из автохлама, заинтересовался, хотел купить. А они, оказывается, продаются в Китае. Там они стоят дорого — около 5−6 тысяч долларов, плюс доставка. Так как они очень тяжелые, с доставкой тоже были проблемы. (…) Я посмотрел, как они сделаны, сам я увлекался металлом, варил сам. И как приехал, решил сам сделать. Дома все что было, весь металлолом собрал. И собрал первого робота — Бамблби», — рассказывает Куаныш.

Как отмечает молодой человек, его удалось собрать за месяц. «Я занимаюсь этим всего месяца три-четыре. Собрал пока двоих персонажей: Бамблби и Оптимуса Прайма. Сейчас хочу третьего собрать. Второго трансформера — Оптимуса Прайма — собирал тоже где-то месяц. Старые автозапчасти купил в соседнем СТО. Теперь каждый, кто проходит или проезжает рядом, заходят, чтобы пофотографироваться с трансформерами», — добавил Куаныш.

Для того, чтобы собрать их, он не пользовался специальными уроками, а собирал просто по изображениям в интернете.

«Я скачиваю с интернета изображения из мультфильма и по фотографиям собираю», — рассказал автор.

Как отмечает автор роботов, он и его дети увлекаются героями из «Трансформеров». Об изготовлении таких экземпляров для продажи пока не задумывался, признается мужчина. Куаныш Мухамеджанов хочет собрать полную коллекцию трансформеров и сделать тематический парк для детей.

«Я хочу сделать коллекцию и создать мини-парк для детей. Потому что я этих двух роботов поставил, многие дети приезжают и очень радуются, фотографируются, уезжать не хотят», — добавил он.

Бамблби получился 2,5 метра ростом и весом 500 килограмм, а Оптимус Прайм — 3,5 метра в высоту и весит около тонны.

«Пока они просто стоят, но в будущем я планирую, чтобы они светились и что-то говорили. Это в дальнейшем», — поделился планами автор роботов.

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