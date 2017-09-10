Парень из Талгара собирает трансформеров из автохлама
35-летний Куаныш Мухамеджанов из Талгара собирает трансформеров из автохлама, передает корреспондент Tengrinews.kz.
35-летний Куаныш Мухамеджанов из Талгара собирает трансформеров из автохлама, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Молодой человек по образованию
У входа в свой ресторан в Талгаре он поставил двух роботов из мультфильма «Трансформеры», которых собрал сам из ненужных запчастей и металлолома. Куаныш рассказал, когда и как пришла идея создания подобных роботов.
«Когда мы ездили с женой отдыхать в Таиланд, там увидел таких “трансформеров”, сделанных из автохлама, заинтересовался, хотел купить. А они, оказывается, продаются в Китае. Там они стоят дорого — около 5−6 тысяч долларов, плюс доставка. Так как они очень тяжелые, с доставкой тоже были проблемы. (…) Я посмотрел, как они сделаны, сам я увлекался металлом, варил сам. И как приехал, решил сам сделать. Дома все что было, весь металлолом собрал. И собрал первого робота — Бамблби», — рассказывает Куаныш.
Как отмечает молодой человек, его удалось собрать за месяц. «Я занимаюсь этим всего месяца
Для того, чтобы собрать их, он не пользовался специальными уроками, а собирал просто по изображениям в интернете.
«Я скачиваю с интернета изображения из мультфильма и по фотографиям собираю», — рассказал автор.
Как отмечает автор роботов, он и его дети увлекаются героями из «Трансформеров». Об изготовлении таких экземпляров для продажи пока не задумывался, признается мужчина. Куаныш Мухамеджанов хочет собрать полную коллекцию трансформеров и сделать тематический парк для детей.
«Я хочу сделать коллекцию и создать
Бамблби получился 2,5 метра ростом и весом 500 килограмм, а Оптимус Прайм — 3,5 метра в высоту и весит около тонны.
«Пока они просто стоят, но в будущем я планирую, чтобы они светились и