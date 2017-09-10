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11:48 (мск), источник: ТАСС

Превышение содержания сероводорода в 2,4 раза зафиксировано на юго-востоке Москвы

Росприроднадзор начал проверки предприятий на востоке и юго-востоке столицы.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. «Мосэкомониторинг» вечером в субботу зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в воздухе в 2,4 раза на юго-востоке столицы — в районе Печатники. Превышение концентрации вещества наблюдалось в течение трех часов с 19:00 до 21:00. Об этом говорится в материалах экологической службы.

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Превышение выбросов выявила автоматическая станция мониторинга «Гурьянова», контролирующая состояние воздуха в зоне влияния Курьяновских очистных сооружений «Мосводоканала».

С начала сентября станции «Мосэкомониторинга» — «Кожухово» и «Жулебино» — неоднократно фиксировали превышения концентрации сероводорода в воздухе столицы. Они контролируют ПДК в зоне влияния Мусоросжигательного завода № 4, мусорного полигона «Кучино» и Люберецких очистных сооружений «Мосводоканала».

Из-за выбросов Росприроднадзор начал проверки предприятий на востоке и юго-востоке. В рамках расследования специалисты ведомства уже выявили превышения по сероводороду на Люберецких очистных сооружениях.

Проверки проходят также в районе полигона «Кучино», на Курьяновских очистных сооружениях, объектах Московского НПЗ и Мусоросжигательного завода № 4. Кроме этого, изучается деятельность пункта сортировки отходов ООО «УК «Кусор», ООО «ПК Вторалюминпродукт». По всем выявленным фактам превышений возбуждены административные дела по статье 8.21 КоАП.

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