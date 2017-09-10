Во Владивостоке показали первые полчаса «Матильды»

Во второй день кинофестиваля «Меридианы Тихого» приморским зрителям показали новый фильм режиссёра Алексея Учителя — «Матильда». Всероссийский прокат исторической мелодрамы начнётся только 26 октября, а пока создатели исторической мелодрамы устроили во Владивостоке творческую встречу и просмотр первых 30 минут, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В зале IMAX кинотеатра «Океан», вмещающем 523 человека, собрались подогретые шумихой зрители, журналисты федеральных и местных СМИ, команда фестиваля «Меридианы Тихого». Народный артист РФ Алексей Учитель для начала сказал, что он первый раз во Владивостоке и ему нравится «этот замечательный город, вода вокруг, виды — это создаёт хорошее настроение». Также он пообещал после просмотра ответить на все вопросы о фильме, над которым работал 4 года и для которого было сшито 7 тысяч костюмов.

«Я думаю, что мне удалось собрать совершенно потрясающую съёмочную группу, уникальный актёрский состав. Всё это делает эту работу особенной для нас, а уж в моей биографии такого фильма точно не было — по подходу, по масштабу», — сказал маститый режиссёр и добавил, что у каждого зрителя есть свободы выбора — смотреть или нет. Нынешнюю ситуацию, при которой РПЦ и депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заставляют людей не смотреть «Матильду», по мнению Учителя, является абсурдом.

Первые 30 минут фильма с грифом 16+ вместили сцены крушения поезда с императорской семьёй, знакомства цесаревича Николая с балериной Матильдой Кшесинской и несколько снятых со вкусом моментов их близости; нападение ревнивого графа Воронцова (эту роль играет Данила Козловский); раннюю смерть отца будущего императора, Александра третьего, (Сергей Гармаш) и требование матери (Ингеборга Дапкунайте) «вылезти из-под юбки балерины» перед коронацией и женитьбой на немецкой принцессе, будущей Александре Фёдоровне. Роль цесаревича сыграл известный немецкий актёр Ларс Айдингер, а саму балерину — польская актриса и певица Михалина Ольшанская.

О том, что произошло дальше, зрителям помешала узнать суровая надпись на экране: «Продолжение смотрите с 26 октября во всех кинотеатрах страны». Раздались аплодисменты и крики «Браво!!», после чего продолжился разговор о фильме с Алексеем Учителем. Далее большинство остались смотреть снятый режиссёром ещё в 1988 году «Рок», поэтому корреспондент РИА «Восток-Медиа» попросил поделиться впечатлениями тех людей, кто пришёл только ради «Матильды» и покинул зал.

Так, журналист Лада Глыбина считает, что эту кинокартину ждёт колоссальный коммерческий успех: «Судя по тому, что я увидела, это очень сбитая, динамичная картина. Женщина — красивая, с хорошей грудью, император — молодец. Вообще хочу сказать, что всё, что бы ни снималось сейчас об истории, — это хорошо. Люди ведь сейчас мало, что знают, и то, что делает режиссёр Алексей Учитель — это замечательно. Мне очень понравилось и теперь очень хочу увидеть этот фильм целиком».

Исполнительный директор кинофестиваля «Меридианы Тихого» Наталья Шахназарова отмечает: «Чтобы сказать мнение о фильме, его надо увидеть целиком, а не фрагмент. Но из того, что я увидела сегодня, уже понятно, какая огромная работа проведена — меня совершенно потрясла работа художника по костюмам Надежды Васильевой: просто невероятно сделать костюмы в таком количестве и такой красоты. Я давно не видела ничего подобного в российских фильмах, и это сегодня магнитило моё внимание. И точность работы актёров, конечно, тоже впечатляет — например, Ингеборги Дапкунайте, которую я очень люблю и которая приезжала к нам не раз. Ведь даже в повороте головы, во взгляде должна быть такая точность, чтобы передать всё, что происходит».

Волонтёр кинофестиваля, студент ДВФУ Олег Рябов рассказал: «Фильм очень понравился. Я наслышан о скандалах вокруг него, поэтому смотрел очень внимательно. Понравились актёры, очень красивая балерина. Сама видеосъёмка очень качественная и музыка интересная. Потом обязательно схожу — посмотрю фильм целиком».