Во Владивостоке показали первые полчаса «Матильды»
Зрители не скрывали, что их интерес подогрел скандал вокруг этой картины.
Зрители не скрывали, что их интерес подогрел скандал вокруг этой картины.
Во второй день кинофестиваля «Меридианы Тихого» приморским зрителям показали новый фильм режиссёра Алексея Учителя — «Матильда». Всероссийский прокат исторической мелодрамы начнётся только 26 октября, а пока создатели исторической мелодрамы устроили во Владивостоке творческую встречу и просмотр первых 30 минут, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В зале IMAX кинотеатра «Океан», вмещающем 523 человека, собрались подогретые шумихой зрители, журналисты федеральных и местных СМИ, команда фестиваля «Меридианы Тихого». Народный артист РФ Алексей Учитель для начала сказал, что он первый раз во Владивостоке и ему нравится «этот замечательный город, вода вокруг, виды — это создаёт хорошее настроение». Также он пообещал после просмотра ответить на все вопросы о фильме, над которым работал 4 года и для которого было сшито 7 тысяч костюмов.
«Я думаю, что мне удалось собрать совершенно потрясающую съёмочную группу, уникальный актёрский состав. Всё это делает эту работу особенной для нас, а уж в моей биографии такого фильма точно не было — по подходу, по масштабу», — сказал маститый режиссёр и добавил, что у каждого зрителя есть свободы выбора — смотреть или нет. Нынешнюю ситуацию, при которой РПЦ и депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заставляют людей не смотреть «Матильду», по мнению Учителя, является абсурдом.
Первые 30 минут фильма с грифом 16+ вместили сцены крушения поезда с императорской семьёй, знакомства цесаревича Николая с балериной Матильдой Кшесинской и несколько снятых со вкусом моментов их близости; нападение ревнивого графа Воронцова (эту роль играет Данила Козловский); раннюю смерть отца будущего императора, Александра третьего, (Сергей Гармаш) и требование матери (Ингеборга Дапкунайте) «вылезти
О том, что произошло дальше, зрителям помешала узнать суровая надпись на экране: «Продолжение смотрите с 26 октября во всех кинотеатрах страны». Раздались аплодисменты и крики «Браво!!», после чего продолжился разговор о фильме с Алексеем Учителем. Далее большинство остались смотреть снятый режиссёром ещё в 1988 году «Рок», поэтому корреспондент РИА «Восток-Медиа» попросил поделиться впечатлениями тех людей, кто пришёл только ради «Матильды» и покинул зал.
Так, журналист Лада Глыбина считает, что эту кинокартину ждёт колоссальный коммерческий успех: «Судя по тому, что я увидела, это очень сбитая, динамичная картина. Женщина — красивая, с хорошей грудью, император — молодец. Вообще хочу сказать, что всё, что бы ни снималось сейчас об истории, — это хорошо. Люди ведь сейчас мало, что знают, и то, что делает режиссёр Алексей Учитель — это замечательно. Мне очень понравилось и теперь очень хочу увидеть этот фильм целиком».
Исполнительный директор кинофестиваля «Меридианы Тихого» Наталья Шахназарова отмечает: «Чтобы сказать мнение о фильме, его надо увидеть целиком, а не фрагмент. Но из того, что я увидела сегодня, уже понятно, какая огромная работа проведена — меня совершенно потрясла работа художника по костюмам Надежды Васильевой: просто невероятно сделать костюмы в таком количестве и такой красоты. Я давно не видела ничего подобного в российских фильмах, и это сегодня магнитило моё внимание. И точность работы актёров, конечно, тоже впечатляет — например, Ингеборги Дапкунайте, которую я очень люблю и которая приезжала к нам не раз. Ведь даже в повороте головы, во взгляде должна быть такая точность, чтобы передать всё, что происходит».
Волонтёр кинофестиваля, студент ДВФУ Олег Рябов рассказал: «Фильм очень понравился. Я наслышан о скандалах вокруг него, поэтому смотрел очень внимательно. Понравились актёры, очень красивая балерина. Сама видеосъёмка очень качественная и музыка интересная. Потом обязательно схожу — посмотрю фильм целиком».
Завтра, 11 сентября, во Владивостоке состоится первый и пока единственный показ всего фильма «Матильда» — в 20:30 в «Иллюзион парке» (ТРЦ «Черёмушки). далее его можно будет посмотреть только во время всероссийского проката с 26 октября.