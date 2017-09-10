Белорусский фильм «Иди и смотри» наградили в Венеции
МИНСК, 10 сен — Sputnik. Белорусский фильм «Иди и смотри», снятый в 1985 году, наградили на 74-м Венецианском кинофестивале в номинации «Венецианская классика».
МИНСК, 10 сен — Sputnik. Белорусский фильм «Иди и смотри», снятый в 1985 году, наградили на 74-м Венецианском кинофестивале в номинации «Венецианская классика».
Венецианский кинофестиваль — один из самых престижных современных киносмотров в мире. Победителем 74-го фестиваля стала картина «Мама!» Даррена Аронофски, которая выходит в белорусский прокат уже 14 сентября.
Наградили на Венецианском кинофестивале и белорусский фильм. Картина «Иди и смотри», снятая Элемом Климовым по сценарию Алеся Адамовича, получил приз как «Венецианская классика». Сама лента вышла еще в 1985 году и входит во множество рейтингов лучших фильмов в мире.
Конкурентами фильма Климова были работы других мировых мастеров кино — Бернардо Бертолуччи и Стивена Спилберга.
Сюжет «Иди и смотри» разворачивается в 1943 году в Беларуси. Лента получила Госпремию СССР и множество других наград. В этом году в Венеции показывали ее отреставрированную версию.