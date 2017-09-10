Белорусский фильм «Иди и смотри» наградили в Венеции

Источник: Sputnik.by

Венецианский кинофестиваль — один из самых престижных современных киносмотров в мире. Победителем 74-го фестиваля стала картина «Мама!» Даррена Аронофски, которая выходит в белорусский прокат уже 14 сентября.

Наградили на Венецианском кинофестивале и белорусский фильм. Картина «Иди и смотри», снятая Элемом Климовым по сценарию Алеся Адамовича, получил приз как «Венецианская классика». Сама лента вышла еще в 1985 году и входит во множество рейтингов лучших фильмов в мире.

Конкурентами фильма Климова были работы других мировых мастеров кино — Бернардо Бертолуччи и Стивена Спилберга.