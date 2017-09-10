Пустая коробка прервала работу избирательного участка на вокзале в Новосибирске, об этом «Вестям» сообщили в Избирательной комиссии НСО.

«Курьезный случай, говорит о хорошей реакции правоохранительных органов и председателя участковой избирательной комиссии. На железнодорожном вокзале обнаружили коробку при выходе из участка. Работа участка была прервана буквально на две минуты. Оказалось, что коробку забыла техничка. Сейчас участок работает в нормальном режиме», — заявила Зампред облизбиркома Надежда Маринкевич.

Напомним, на 15.00 часов явка избирателей на выборах в единый день голосования Новосибирской области составила 10,08% (12 701 человек).