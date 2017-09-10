Семилетний мальчик рассказал министру образования об ошибках, допущенных в букваре
260 тысяч просмотров и сотни комментариев набрало в фейсбуке обращение семилетнего школьника из Бубуечь к министру образования.
260 тысяч просмотров и сотни комментариев набрало в фейсбуке обращение семилетнего школьника из Бубуечь к министру образования.
Первоклассник нашел в букваре грубые ошибки и попросил взрослых быть внимательнее.
Дани Гонца едва пошел в первый класс. Открыв букварь, и присмотревшись к
«Клеток или больше, или меньше, чем надо. Занятых белых клеток 17, а чёрных всего 13. А должно быть по 16», — сказал школьник Дани Гонца.
Об ошибках мальчик рассказал в видеообращении к министерству просвещения. В сети его горячо поддержали.
«Не верю, что все эти преподаватели не умеют играть в шахматы», — заявил мальчик.
Шахматы — самое большое увлечение первоклассника. Но будущее он хочет связать не с ними.
«Хочу иметь две работы. Дегустатор конфет, потому что я их очень люблю, и блогер», — сообщил Дани Гонца.
Блогу начало уже положено. Мальчику помогает мама.
«Я пытаюсь воспитывать детей не так, как все. Наблюдаю за их увлечениями, не навязываю им свое мнение. Общаюсь с ними, как с взрослыми», — рассказала мать Дани Диана Гонца.
В фейсбуке у Дани уже почти три тысячи подписчиков.