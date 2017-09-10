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12:35 (мск), источник: Publika.md

Семилетний мальчик рассказал министру образования об ошибках, допущенных в букваре

260 тысяч просмотров и сотни комментариев набрало в фейсбуке обращение семилетнего школьника из Бубуечь к министру образования.

Первоклассник нашел в букваре грубые ошибки и попросил взрослых быть внимательнее.

Дани Гонца едва пошел в первый класс. Открыв букварь, и присмотревшись к одной-единственной картинке, он нашел шесть ошибок.

«Клеток или больше, или меньше, чем надо. Занятых белых клеток 17, а чёрных всего 13. А должно быть по 16», — сказал школьник Дани Гонца.

Об ошибках мальчик рассказал в видеообращении к министерству просвещения. В сети его горячо поддержали.

«Не верю, что все эти преподаватели не умеют играть в шахматы», — заявил мальчик.

Шахматы — самое большое увлечение первоклассника. Но будущее он хочет связать не с ними.

«Хочу иметь две работы. Дегустатор конфет, потому что я их очень люблю, и блогер», — сообщил Дани Гонца.

Во время загрузки произошла ошибка.

Блогу начало уже положено. Мальчику помогает мама.

«Я пытаюсь воспитывать детей не так, как все. Наблюдаю за их увлечениями, не навязываю им свое мнение. Общаюсь с ними, как с взрослыми», — рассказала мать Дани Диана Гонца.

В фейсбуке у Дани уже почти три тысячи подписчиков.

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