Семилетний мальчик рассказал министру образования об ошибках, допущенных в букваре

Первоклассник нашел в букваре грубые ошибки и попросил взрослых быть внимательнее.

Дани Гонца едва пошел в первый класс. Открыв букварь, и присмотревшись к одной-единственной картинке, он нашел шесть ошибок.

«Клеток или больше, или меньше, чем надо. Занятых белых клеток 17, а чёрных всего 13. А должно быть по 16», — сказал школьник Дани Гонца.

Об ошибках мальчик рассказал в видеообращении к министерству просвещения. В сети его горячо поддержали.

«Не верю, что все эти преподаватели не умеют играть в шахматы», — заявил мальчик.

Шахматы — самое большое увлечение первоклассника. Но будущее он хочет связать не с ними.

«Хочу иметь две работы. Дегустатор конфет, потому что я их очень люблю, и блогер», — сообщил Дани Гонца.

Блогу начало уже положено. Мальчику помогает мама.

«Я пытаюсь воспитывать детей не так, как все. Наблюдаю за их увлечениями, не навязываю им свое мнение. Общаюсь с ними, как с взрослыми», — рассказала мать Дани Диана Гонца.