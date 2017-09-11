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17:31 (мск), источник: Meduza

За что мы любим Бейонсе. Борется за права, помогает попавшим в беду и ведет крутой инстаграм

В начале сентября Копенгагенский университет объявил об открытии курса, посвященного певице Бейонсе. По словам его автора, профессора Стейнсога, Бейонсе — одна из главных поп-певиц нашего времени, и ее песни очень важны для понимания современного мира. «Медуза» соглашается с профессором и вспоминает, за что мы любим королеву Би (помимо ее песен!).

Источник: Reuters

У Бейонсе есть гражданская позиция

Из Rʼn’B-подростка, какой певица была во времена группы Destinyʼs Child, Бейонсе превратилась в молодую независимую артистку, которая борется за права черных женщин и чутко реагирует на политическую обстановку в США. Взгляды Бейонсе хорошо прослеживаются и в ее творчестве — от хита 2011 года «Run the World (Girls)» до последнего альбома «Lemonade», в котором сплелись личные и политические переживания певицы.

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С 2009 по 2016 год певица поддерживала Барака Обаму. Бейонсе даже выступала на концерте в честь инаугурации президента — она исполнила для Обамы и его жены Мишель песню «At Last» Этты Джеймс. На выборах президента США в 2016 году Бейонсе поддержала Хиллари Клинтон, активно участвовала в предвыборной кампании и агитировала своих молодых фанатов идти на выборы.

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Бейонсе не стесняется своих чувств

В апреле 2016 года певица выпустила альбом «Lemonade», а в дополнение к нему — одноименный фильм. По мнению критиков, альбом стал самым глубоким и личным в ее творчестве.

В «Lemonade» Бейонсе рефлексирует об измене мужа Джей Зи и о своих отношениях с отцом, который также изменял ее матери.
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В августе 2017 года Бейонсе выпустила фотокнигу «How to Make a Lemonade», которая стала логическим продолжением пластинки. В 600-страничной книге собраны снимки певицы, а также кадры, вдохновившие ее на создание «Lemonade», и редкие фотографии из семейных архивов.

Бейонсе занимается благотворительностью

В 2013 году певица основала фонд BeyGOOD, который помогает нуждающимся по всему миру. Фонд помогает пострадавшим от ураганов, поставляет воду и продовольствие в Африку и предоставляет гранты и стипендии девушкам из неблагополучных семей для учебы в университете.

В конце августа ураган «Харви» обрушился на Техас. Родной город Бейонсе — Хьюстон — сильно пострадал от наводнения, вызванного ураганом.

8 сентября певица с матерью Тиной Ноулз и дочерью Блю Айви приехала в Хьюстон, чтобы поддержать его жителей. Фонд раздал еду нуждающимся, а сама певица выступила с речью в церкви и пообещала делать все, что в ее силах, чтобы помочь пострадавшим от «Харви».

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Бейонсе — королева инстаграма
В отличие от многих мировых звезд, аккаунт Бейонсе — это не просто фотографии, а настоящая арт-галерея. Певица делает коллажи, в которых показывает свои будни — концерт Кендрика Ламара, прогулку с дочерью Блю Айви и празднование нового года.

И еще Бейонсе выкладывает постановочные фотографии невероятной красоты. Когда певица объявила о том, что ждет двойню, и опубликовала соответствующий снимок, она стала рекордсменом инстаграма — фотография набрала семь миллионов лайков меньше, чем за сутки.

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Бейонсе любят все

4 сентября Бейонсе исполнилось 36 лет. Родственницы певицы приготовили сюрприз, примерив ее образ из клипа «Formation», в котором Бейонсе появилась с двумя косами и в широкополой черной шляпе. Из получившихся снимков сделали коллаж.

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Кроме членов семьи, в трибьюте приняли участие и подруги Бейонсе: бывшая первая леди США Мишель Обама и теннисистка Серена Уильямс.

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Весной 2017 года ирландское издание The Daily Edge решило выяснить, как ирландские парламентарии относятся к Бейонсе. Оказалось, многие депутаты — поклонники певицы. Парламентарии рассказали о своих любимых песнях и альбомах, а республиканец Джонатан ОʼБрайен заявил, что Бейонсе — единственная королева, на которую у него есть время.

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