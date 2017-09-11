За что мы любим Бейонсе. Борется за права, помогает попавшим в беду и ведет крутой инстаграм

Источник: Reuters

У Бейонсе есть гражданская позиция

Из Rʼn’B-подростка, какой певица была во времена группы Destinyʼs Child, Бейонсе превратилась в молодую независимую артистку, которая борется за права черных женщин и чутко реагирует на политическую обстановку в США. Взгляды Бейонсе хорошо прослеживаются и в ее творчестве — от хита 2011 года «Run the World (Girls)» до последнего альбома «Lemonade», в котором сплелись личные и политические переживания певицы.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/VBmMU_iwe6U?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

С 2009 по 2016 год певица поддерживала Барака Обаму. Бейонсе даже выступала на концерте в честь инаугурации президента — она исполнила для Обамы и его жены Мишель песню «At Last» Этты Джеймс. На выборах президента США в 2016 году Бейонсе поддержала Хиллари Клинтон, активно участвовала в предвыборной кампании и агитировала своих молодых фанатов идти на выборы.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/VBmMU_iwe6U?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.24074074074074% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BMaspm0Blib/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Beyoncé (@beyonce)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-11-05T05:43:23+00:00">Ноя 4 2016 в 10:43 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Бейонсе не стесняется своих чувств

В апреле 2016 года певица выпустила альбом «Lemonade», а в дополнение к нему — одноименный фильм. По мнению критиков, альбом стал самым глубоким и личным в ее творчестве.

В «Lemonade» Бейонсе рефлексирует об измене мужа Джей Зи и о своих отношениях с отцом, который также изменял ее матери.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/BB5zLq1zcdo?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В августе 2017 года Бейонсе выпустила фотокнигу «How to Make a Lemonade», которая стала логическим продолжением пластинки. В 600-страничной книге собраны снимки певицы, а также кадры, вдохновившие ее на создание «Lemonade», и редкие фотографии из семейных архивов.

Бейонсе занимается благотворительностью

В 2013 году певица основала фонд BeyGOOD, который помогает нуждающимся по всему миру. Фонд помогает пострадавшим от ураганов, поставляет воду и продовольствие в Африку и предоставляет гранты и стипендии девушкам из неблагополучных семей для учебы в университете.

В конце августа ураган «Харви» обрушился на Техас. Родной город Бейонсе — Хьюстон — сильно пострадал от наводнения, вызванного ураганом.

8 сентября певица с матерью Тиной Ноулз и дочерью Блю Айви приехала в Хьюстон, чтобы поддержать его жителей. Фонд раздал еду нуждающимся, а сама певица выступила с речью в церкви и пообещала делать все, что в ее силах, чтобы помочь пострадавшим от «Харви».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BY2QekGHfE8/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Beyoncé (@beyonce)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-10T04:52:41+00:00">Сен 9 2017 в 9:52 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Бейонсе — королева инстаграма

В отличие от многих мировых звезд, аккаунт Бейонсе — это не просто фотографии, а настоящая арт-галерея. Певица делает коллажи, в которых показывает свои будни — концерт Кендрика Ламара, прогулку с дочерью Блю Айви и празднование нового года.

An emotional moment as a woman breaks down in Beyoncé's arms at event to support victims and families of Hurricane Harvey! ??? #BeyGOOD pic.twitter.com/MAeIviNT0u — THE BEYHIVÉ (@TheBeyHiveTeam) 8 сентября 2017 г.

И еще Бейонсе выкладывает постановочные фотографии невероятной красоты. Когда певица объявила о том, что ждет двойню, и опубликовала соответствующий снимок, она стала рекордсменом инстаграма — фотография набрала семь миллионов лайков меньше, чем за сутки.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:61.94444444444444% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BP-rXUGBPJa/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Beyoncé (@beyonce)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-01T18:39:00+00:00">Фев 1 2017 в 10:39 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Бейонсе любят все

4 сентября Бейонсе исполнилось 36 лет. Родственницы певицы приготовили сюрприз, примерив ее образ из клипа «Formation», в котором Бейонсе появилась с двумя косами и в широкополой черной шляпе. Из получившихся снимков сделали коллаж.

Кроме членов семьи, в трибьюте приняли участие и подруги Бейонсе: бывшая первая леди США Мишель Обама и теннисистка Серена Уильямс.