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14:40 (мск), источник: Om1.ru

В Омске опять объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

На будущей неделе температура воздуха в регионе будет опускаться до -5°.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 82% 770 мм рт. ст. 4 м/с

ГУ МЧС по Омской области вновь объявило штормовое предупреждение. Со вторника по четверг, 12—14 сентября, местами по региону ожидаются ночные заморозки. Температура воздуха упадёт до −5…−0°.

Это предупреждение предназначено в первую очередь для фермеров и дачников. Необычное для сентября похолодание грозит гибелью посевам.

Напомним, что предыдущий период ночных заморозков длился в Омской области 7—9 сентября.

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