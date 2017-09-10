В Омске опять объявили штормовое предупреждение из-за заморозков
На будущей неделе температура воздуха в регионе будет опускаться до -5°.
На будущей неделе температура воздуха в регионе будет опускаться до -5°.
ГУ МЧС по Омской области вновь объявило штормовое предупреждение. Со вторника по четверг,
Это предупреждение предназначено в первую очередь для фермеров и дачников. Необычное для сентября похолодание грозит гибелью посевам.
Напомним, что предыдущий период ночных заморозков длился в Омской области