Вильфанд: вторая волна бабьего лета в Москве будет интенсивной и продолжительной

Источник: Reuters

МОСКВА, 10 сентября./ТАСС/. Вторая волна бабьего лета, которая пришла в Москву, будет интенсивной и продолжительной. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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«Особенности второго периода бабьего лета в Москве связаны с тем, что оно будет очень интенсивным — отклонение от нормы достигнет 9 градусов, и очень продолжительным — целую неделю», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что первая часть второй волны бабьего лета в Москве будет июльского типа, а вторая часть — августовская. «Сначала настоящее жаркое, а потом умеренное бабье лето», — пояснил метеоролог.