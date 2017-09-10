Вильфанд: вторая волна бабьего лета в Москве будет интенсивной и продолжительной
По словам директор Гидрометцентра, отклонение от нормы достигнет 9 градусов.
По словам директор Гидрометцентра, отклонение от нормы достигнет 9 градусов.
МОСКВА, 10 сентября./ТАСС/. Вторая волна бабьего лета, которая пришла в Москву, будет интенсивной и продолжительной. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«Особенности второго периода бабьего лета в Москве связаны с тем, что оно будет очень интенсивным — отклонение от нормы достигнет 9 градусов, и очень продолжительным — целую неделю», — сказал Вильфанд.
Он отметил, что первая часть второй волны бабьего лета в Москве будет июльского типа, а вторая часть — августовская. «Сначала настоящее жаркое, а потом умеренное бабье лето», — пояснил метеоролог.
Вильфанд уточнил, что в первой половине следующей недели (в понедельник, вторник, среду) дневные температуры составят от 21 до 26 градусов, а ночные — около 15. «В июле самая комфортная погода именно такая. Это очень интенсивное бабье лето и оно будет продолжительным, несмотря на то, что во второй половине недели мы прогнозируем понижение температуры — с четверга по воскресенье будет от 16 до 22 градусов», — отметил он.