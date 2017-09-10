В Уральске установили скульптуру Джулии в память о Батырхане Шукенове
В Уральске установили скульптуру Джулии из одноимённого хита Батырхана Шукенова.
В Уральске установили скульптуру Джулии из одноимённого хита Батырхана Шукенова.
На открытие собрались поклонники знаменитого музыканта.
Как отметил уральский певец Марат Сарбопеев, который был лично знаком с Батырханом Шукеновым, открытие скульптуры именно в городе Уральск — правильное решение. Ведь песня «Джулия» прозвучала впервые именно в этом городе, сообщает портал «Мой город».
«Его песня “Белая река” тоже посвящена
После открытия скульптуры здесь же прозвучали песни «Джулия», «Белая река» и другие известные композиции Батырхана Шукенова.
Батырхан Шукенов — талантливый казахстанский певец, композитор, саксофонист. Свои песни исполнял на казахском и русском языках. Известен как солист группы «А-Студио», а также как сольный исполнитель.
28 апреля 2015 года Батырхан Шукенов скончался от инфаркта. Несколько тысяч людей пришло проводить певца в последний путь, среди них многие деятели искусств, а также политики Казахстана и России.