В Уральске установили скульптуру Джулии в память о Батырхане Шукенове

На открытие собрались поклонники знаменитого музыканта.

Как отметил уральский певец Марат Сарбопеев, который был лично знаком с Батырханом Шукеновым, открытие скульптуры именно в городе Уральск — правильное решение. Ведь песня «Джулия» прозвучала впервые именно в этом городе, сообщает портал «Мой город».

«Его песня “Белая река” тоже посвящена Западно-Казахстанскй области — реке Урал. Всем известная песня “Джулия” впервые прозвучала в 1988 году на сцене института имени Пушкина (нынешнего ЗКГУ имени Утемисова). Тогда её исполнила группа “Алма-Ата”, позже получившая название “А-Студио”», — отметил Марат Сарбопеев.

После открытия скульптуры здесь же прозвучали песни «Джулия», «Белая река» и другие известные композиции Батырхана Шукенова.

Батырхан Шукенов — талантливый казахстанский певец, композитор, саксофонист. Свои песни исполнял на казахском и русском языках. Известен как солист группы «А-Студио», а также как сольный исполнитель.