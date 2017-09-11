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11:29 (мск), источник: Индикатор

Древние предки людей могли прыгать подобно акробатам

Археологи из Университета Дьюка обнаружили вблизи французского города Марсель лодыжку, принадлежащую раннему примату Donrussellia provincialis возрастом 52 миллиона лет. Строение лодыжки указывает на то, что древние предки людей могли отлично прыгать. С подробностями исследования можно ознакомиться в Journal of Human Evolution.

В течение многих лет ученые считали, что общим предком всех приматов было небольшое животное, лазившее по деревьям. Однако результаты исследования нового ископаемого показывают, что первый примат мог быть обезьяноподобным животным, выполнявшим акробатические прыжки.

Приматы появились в летописи окаменелостей около 57 миллионов лет назад. Очень быстро они разделились на две группы — мокроносые приматы (лемуры) и сухоносые приматы (обезьяны и люди). Приматы из обеих групп имеют общие черты, например, цепкие руки и ноги, а также ногти вместо когтей. Это говорит о том, что перечисленные особенности развились у общего предка приматов.

Под общим предком приматов обычно подразумевают небольшое животное, которое при помощи рук и ног схватывалось за ветки деревьев и быстро по ним передвигалось. Но строение обнаруженной в Марселе лодыжки раннего примата Donrussellia provincialis поставило под сомнение эту теорию.

Ранее D. provincialis был известен лишь по останкам зубов. Теперь, исследовав лодыжку примата, ученые считают, что ее форма и размер позволяли общему предку приматов прекрасно прыгать. Кроме того, археологи отметили, что D. Provincialis — самый примитивный мокроносый примат из всех данный момент обнаруженных.

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