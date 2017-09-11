Древние предки людей могли прыгать подобно акробатам

В течение многих лет ученые считали, что общим предком всех приматов было небольшое животное, лазившее по деревьям. Однако результаты исследования нового ископаемого показывают, что первый примат мог быть обезьяноподобным животным, выполнявшим акробатические прыжки.

Приматы появились в летописи окаменелостей около 57 миллионов лет назад. Очень быстро они разделились на две группы — мокроносые приматы (лемуры) и сухоносые приматы (обезьяны и люди). Приматы из обеих групп имеют общие черты, например, цепкие руки и ноги, а также ногти вместо когтей. Это говорит о том, что перечисленные особенности развились у общего предка приматов.

Под общим предком приматов обычно подразумевают небольшое животное, которое при помощи рук и ног схватывалось за ветки деревьев и быстро по ним передвигалось. Но строение обнаруженной в Марселе лодыжки раннего примата Donrussellia provincialis поставило под сомнение эту теорию.