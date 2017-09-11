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11:31 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Акция в защиту животных пройдет в Воронеже 17 сентября

Зоозащитники соберут подписи за ускорение принятия закона.

Источник: AP 2017

Митинг под лозунгом «Закон нужен сейчас!» состоится в парке культуры и отдыха «Орленок» с 12:00 до 17:00 воскресенья, 17 сентября, сообщили организаторы. Мероприятие приурочили к общероссийской акции против жестокого обращения с животными.

В ходе митинга воронежские зоозащитники обратятся к властям с требованием ускорить процесс принятия закона «Об ответственном обращении с животными». Участники соберут подписи под соответствующей петицией, которую направят президенту, председателю правительства РФ и председателю Госдумы.

Закон «Об ответственном обращении с животными» предполагает введение государственного надзора в сфере обращения с животными. В нем содержится запрет жестокого обращения с животными и зрелищ, причиняющих им боль и увечья. Статьи вводят широкий перечень обязанностей владельцев животных, регламентируют работу приютов, вводят запрет на убийство безнадзорных животных.

Госдума РФ продолжит рассмотрение резонансного законопроекта в осеннюю сессию.

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