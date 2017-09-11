Акция в защиту животных пройдет в Воронеже 17 сентября
Зоозащитники соберут подписи за ускорение принятия закона.
Зоозащитники соберут подписи за ускорение принятия закона.
Митинг под лозунгом «Закон нужен сейчас!» состоится в парке культуры и отдыха «Орленок» с 12:00 до 17:00 воскресенья, 17 сентября, сообщили организаторы. Мероприятие приурочили к общероссийской акции против жестокого обращения с животными.
В ходе митинга воронежские зоозащитники обратятся к властям с требованием ускорить процесс принятия закона «Об ответственном обращении с животными». Участники соберут подписи под соответствующей петицией, которую направят президенту, председателю правительства РФ и председателю Госдумы.
Закон «Об ответственном обращении с животными» предполагает введение государственного надзора в сфере обращения с животными. В нем содержится запрет жестокого обращения с животными и зрелищ, причиняющих им боль и увечья. Статьи вводят широкий перечень обязанностей владельцев животных, регламентируют работу приютов, вводят запрет на убийство безнадзорных животных.
Госдума РФ продолжит рассмотрение резонансного законопроекта в осеннюю сессию.