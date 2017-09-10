В Чили в ходе работ по строительству метро обнаружили захоронение доколумбовой эпохи
Археологи нашли 60 могил, почти 100 различных сосудов, а также украшения и похоронные принадлежности, которые относятся к культуре Льольео.
Археологи нашли 60 могил, почти 100 различных сосудов, а также украшения и похоронные принадлежности, которые относятся к культуре Льольео.
Объекты относятся к культуре Льольео, представители которой жили на территории центральной части современной Республики Чили в 200−1200 гг. Первые артефакты были найдены в конце 2012 года. Раскопки продолжались в течение нескольких лет, и в конечном счете собранная информация позволила установить, что археологи нашли не что иное, как древние захоронения.
Как отметила возглавлявшая исследовательскую группу Вероника Рейес, речь идет об одном из самых больших индейских кладбищ в центральной части Чили. Специалисты отметили, что обнаруженные скелеты находятся в очень плохом состоянии
Несмотря на это, как отметила Рейес, которая еще в 1990-х начала консультировать метрополитен при строительстве новых линий, это кладбище остается очень важным открытием. До настоящего момента ученым не удалось собрать много информации об индейцах, живших на территории центральной части Чили до прихода на континент испанцев. Обнаруженные же во время строительства метро объекты могут помочь узнать больше о культуре Льольео.
В настоящее время ученые продолжают изучать останки. Когда анализ будет завершен, их законсервируют и поместят в хранилище Музея естественной истории Чили. Обнаруженные на месте сосуды и украшения уже были переданы музею.