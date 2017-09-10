Семья Басса определила дату и место похорон

Источник: Sputnik.by

В ночь с субботы на воскресенье у себя дома умер один из основателей «Славянского базара» и его первый руководитель Родион Басс. Продюсеру было 64 года.

«Конечно, Родион находился под медицинским наблюдением, и за ним очень хорошо ухаживала женщина из еврейского благотворительного центра, но болезнь не остановить. Еще первого сентября нам позвонили его родственники и сказали, что он сильно мучается. А сегодня Родиона не стало», — рассказали Sputnik знакомые семьи Басса.

В последнее время, по словам источников, из-за усилившихся болей Бассу постоянно делали обезболивающие уколы. Не так давно продюсеру ампутировали ноги, также он ослеп.

Родион Басс будет похоронен во вторник на Еврейском кладбище рядом с отцом, родственники решают вопросы по организации прощания. Также Sputnik стало известно, что родная сестра Родиона Басса сегодня вылетела из Германии, а из Израиля выехал его племянник с внучкой.