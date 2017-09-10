Как избавиться от ночных кошмаров

Источник: Publika.md

Человек легко возбуждается, становится нервным и раздражительным. Через двое суток недосыпания нарушаются нейронные связи в коре мозга, изменяется гормональный фон. Постепенно увеличивается нагрузка на сердце и остальные внутренние органы, а клетки мозга погибают.

Если человек жалуется на рассеянность, хроническую усталость, раздражительность, не стоит сразу подозревать серьезное заболевание. Чаще всего подобные симптомы свидетельствуют о том, что организму пациента не хватает сна.

Врачи утверждают, что самый полезный сон — с 23 часов — до 2 ночи. В это время усиливается выработка мелатонина — гормона, который выполняет несколько важных функций. Он нормализует давление, улучшает сон, укрепляет иммунитет и замедляет процесс старения. А разбудит рано утром другой гормон — серотонин. При нарушении их баланса у людей, которые спят меньше положенного времени и ложатся позже двух часов ночи, чаще бывают проблемы, связанные со сном.

Итак, соблюдайте гигиену сна. Ложитесь спать в одно и то же время, до наступления полуночи. Перед сном прогуляйтесь на свежем воздухе, нагрузки в течение дня также не повредят. Вечером не употребляйте напитки, содержащие кофеин и алкоголь — лучше пейте травяные отвары. Сократите курение. Ешьте не позже, чем за 2 часа до сна, но и на голодный желудок ложиться в постель не рекомендуется. Хорошо проветривайте спальню, держите форточку открытой (оптимальная температура в комнате — 18−20 градусов). Перед сном можно послушать расслабляющую музыку, но ложиться спать лучше в тишине — и в темноте.