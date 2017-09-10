В Башкирии на предстоящей неделе теплее не станет, ожидаются заморозки
УФА, 10 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В начале следующей недели в Башкортостане сохранится холодная погода.
УФА, 10 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В начале следующей недели в Башкортостане сохранится холодная погода.
По данным республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 11 сентября в республике будет всего от семи до 12 градусов тепла, ночная температура вовсе понизится до двух градусов со знаком минус. Также будет идти небольшой дождь, местами до умеренного, в отдельных районах со снегом. Небольшой дождь прогнозируется и днем. Ветер
Во вторник, 12 сентября погода будет