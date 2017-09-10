В Чили при постройке метро обнаружено захоронение доколумбовой эпохи

Специалистам удалось найти 60 могил, почти 100 различных сосудов, а также украшения и похоронные принадлежности. Объекты относятся к культуре Льольео, представители которой жили на территории центральной части современной Чили в 200−1200 годах. Первые артефакты были найдены в конце 2012 года. Раскопки продолжались в течение нескольких лет, и в конечном счете собранная информация позволила установить, что археологи нашли не что иное, как древние захоронения. Обнаруженные скелеты находятся в очень плохом состоянии из-за близости реки, что значительно затрудняет их анализ.

До настоящего момента ученым не удалось собрать много информации об индейцах, живших на территории центральной части Чили до прихода на континент испанцев. Обнаруженные же во время строительства метро объекты могут помочь узнать больше о культуре Льольео.