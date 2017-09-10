В Чили при постройке метро обнаружено захоронение доколумбовой эпохи
10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Захоронение доколумбовой эпохи было обнаружено в ходе работ по строительству новой линии метро в городе Сантьяго (Чили), сообщают информагентства.
10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Захоронение доколумбовой эпохи было обнаружено в ходе работ по строительству новой линии метро в городе Сантьяго (Чили), сообщают информагентства.
Специалистам удалось найти 60 могил, почти 100 различных сосудов, а также украшения и похоронные принадлежности. Объекты относятся к культуре Льольео, представители которой жили на территории центральной части современной Чили в 200−1200 годах. Первые артефакты были найдены в конце 2012 года. Раскопки продолжались в течение нескольких лет, и в конечном счете собранная информация позволила установить, что археологи нашли не что иное, как древние захоронения. Обнаруженные скелеты находятся в очень плохом состоянии
До настоящего момента ученым не удалось собрать много информации об индейцах, живших на территории центральной части Чили до прихода на континент испанцев. Обнаруженные же во время строительства метро объекты могут помочь узнать больше о культуре Льольео.
В настоящее время ученые продолжают изучать останки. Когда анализ будет завершен, их законсервируют и поместят в хранилище музея естественной истории Чили. Обнаруженные на месте сосуды и украшения уже были переданы музею.