Три человека получили травмы при столкновении маршрутки с грузовиком под Петербургом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Трое пассажиров маршрутного такси получили легкие травмы в результате ДТП с грузовиком в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла в воскресенье днем на 683-м км Московского шоссе в Пушкинском районе.

«Водитель, управляя маршрутным автобусом, совершил наезд в двигавшийся в попутном направлении автомобиль Scania, — сказали в управлении.

Трое пассажиров маршрутки получили травмы.

«Степень тяжести вреда здоровью определена как легкая. По данному факту проводится проверка», — добавили в пресс-службе.