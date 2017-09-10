Три человека получили травмы при столкновении маршрутки с грузовиком под Петербургом
Проводится проверка.
Проводится проверка.
Авария произошла в воскресенье днем на 683-м км Московского шоссе в Пушкинском районе.
«Водитель, управляя маршрутным автобусом, совершил наезд в двигавшийся в попутном направлении автомобиль Scania, — сказали в управлении.
Трое пассажиров маршрутки получили травмы.
«Степень тяжести вреда здоровью определена как легкая. По данному факту проводится проверка», — добавили в
К ликвидации последствий ДТП от МЧС привлекались пожарные подразделения для оказания технической помощи и сбора информации.