Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Твин Пикс глазами психиатра
Миллионы россиян получат доплату к пенсии
Путин ответил на намерения США поставить летальное оружие Киеву
В Швейцарии подтвердили конфискацию «золота Януковича»
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
США пророчат дефолт: "убийца" доллара уже идет по миру - СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Новейшая ПВО "Сосна" сбивает цели на пролете: СМИ публикуют видео
Осиная талия: Володина предстала в купальнике
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
"Русская Кардашьян" порадовала Сеть "прелестями в песке" - СМИ
"Ярсы" бьют на 12 тыс. км: СМИ про ответ Пентагона
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8Салют водородной бомбе
17:02 (мск), источник: ТАСС

Три человека получили травмы при столкновении маршрутки с грузовиком под Петербургом

Проводится проверка.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Трое пассажиров маршрутного такси получили легкие травмы в результате ДТП с грузовиком в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла в воскресенье днем на 683-м км Московского шоссе в Пушкинском районе.

«Водитель, управляя маршрутным автобусом, совершил наезд в двигавшийся в попутном направлении автомобиль Scania, — сказали в управлении.

Трое пассажиров маршрутки получили травмы.

«Степень тяжести вреда здоровью определена как легкая. По данному факту проводится проверка», — добавили в пресс-службе.

К ликвидации последствий ДТП от МЧС привлекались пожарные подразделения для оказания технической помощи и сбора информации.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Саакашвили отказался пересекать границу Украины на автомобильном КПП и пересел на поезд
Единый день голосования. Онлайн
Захарова ответила на слова постпреда Украины при ООН о Чуркине
Задержан глава дочерней компании «Роснефти»
Голосование в трех регионах России продлили на час
Трамп обратился к американцам перед наступлением урагана «Ирма»
Сотникова прокомментировала слухи о завершении карьеры
Саакашвили по громкой связи попросили покинуть поезд до Киева
Учитель ответил на слова Поклонской о новом иске против него
Спорт
Расплескалась синева. «Ман Сити» разрывает «Ливерпуль» Главный матч английского уикенда завершается неожиданным разгромом
Авто
Фото дня: во Владивостоке автомобиль выкинули на помойку Неизвестный оставил у мусорных баков в одном из дворов Владивостока старенькую Toyota
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Москва изменила стандарты отделки квартир по реновации
Россиянам предлагают давать по несколько бесплатных гектаров
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Спрос на вторичные квартиры стал самым низким за 10 лет
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Эдгард Запашный назвал сына редким именем Представитель известной цирковой династии выбрал сыну необычное имя.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь