Ученые научились предсказывать наступление слабоумия по глазам

Источник: Publika.md

Ученые из Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета (США) выяснили, что простое изучение сетчатки глаза может довольно точно определить этот недуг, сообщает портал EurekAlert.

В исследовании приняли участие 38 пациентов с ФТД и 44 здоровых человека, у которых не было никаких нейродегенеративных заболеваний. Первую группу тщательно обследовали, чтобы исключить болезнь Альцгеймера — при диагностике ее часто путают с ФТД и наоборот.

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Затем ученые применили технологию визуализации изображений, называемую оптической когерентной томографией спектральной области, которая использует безопасный световой пучок для отображения слоев ткани с разрешением на уровне микрона.

Измерения сетчатки после корректировки по возрасту, полу и этническому происхождению показали, что ее внешние слои у пациентов с ФТД были примерно на 10% тоньше, чем у контрольной группы.

Предварительные исследования обнаружили потерю волокон зрительного нерва и связанное с ней истончение внутренней сетчатки и при других нейродегенеративных расстройствах, включая болезнь Альцгеймера, боковой амиотрофический склероз и деменцию с тельцами Леви. Полученные пенсильванскими учеными результаты свидетельствуют, что ФТД проявляется по-другому в структурах сетчатки, и эта разница, обнаруживаемая с помощью указанного теста, должна помочь врачам отличить одно расстройство от другого, сообщает rg.ru.