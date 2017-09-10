Ученые научились предсказывать наступление слабоумия по глазам
Фронтотемпоральная дегенерация (ФТД) мозга, обычно приводящая к слабоумию, — одно из наиболее сложных расстройств с точки зрения диагностики.
Фронтотемпоральная дегенерация (ФТД) мозга, обычно приводящая к слабоумию, — одно из наиболее сложных расстройств с точки зрения диагностики.
Ученые из Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета (США) выяснили, что простое изучение сетчатки глаза может довольно точно определить этот недуг, сообщает портал EurekAlert.
В исследовании приняли участие 38 пациентов с ФТД и 44 здоровых человека, у которых не было никаких нейродегенеративных заболеваний. Первую группу тщательно обследовали, чтобы исключить болезнь Альцгеймера — при диагностике ее часто путают с ФТД и наоборот.
Затем ученые применили технологию визуализации изображений, называемую оптической когерентной томографией спектральной области, которая использует безопасный световой пучок для отображения слоев ткани с разрешением на уровне микрона.
Измерения сетчатки после корректировки по возрасту, полу и этническому происхождению показали, что ее внешние слои у пациентов с ФТД были примерно на 10% тоньше, чем у контрольной группы.
Предварительные исследования обнаружили потерю волокон зрительного нерва и связанное с ней истончение внутренней сетчатки и при других нейродегенеративных расстройствах, включая болезнь Альцгеймера, боковой амиотрофический склероз и деменцию с тельцами Леви. Полученные пенсильванскими учеными результаты свидетельствуют, что ФТД проявляется
— Наше исследование показывает, что специфические патологии мозга могут быть отражены специфическими аномалиями сетчатки, — отметил ведущий автор работы Бенджамин Ким.