Сотрудник НГУ снял на видео северное сияние в Новосибирской области

«Видео было снято 8 сентября в ста километрах к западу от Новосибирска. Мы знали, что будут вспышки на солнце и нам надо было увидеть небо. Прогнозы по облачности и вспышкам совпали, и мы как раз попали в максимальную фазу, которая длилась около двух часов», — рассказал Белоусов РИА Новости.

Он пояснил, что ранее уже наблюдал это явление в регионе, однако не такое сильное. «Там (на солнце — ред.) был “шторм” 8−9 баллов, а у нас, в принципе, заметно уже пятибалльное — зеленый цвет на севере, а в этот раз были даже фиолетовые вспышки во все небо», — сказал он.

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