Самолет совершил экстренную посадку в центре Кронштадта
В Кронштадте на берегу Финского залива совершил экстренную посадку легкомоторный самолет.
В Кронштадте на берегу Финского залива совершил экстренную посадку легкомоторный самолет.
Как сообщили «РГ» в ГУ МЧС по
Среди жителей города также нет пострадавших. Ущерба инфраструктуре улицы Восстания, где произошел инцидент, не нанесено.
Полет был организован кронштадтским авиаклубом «Дельфин». На острове имеется собственный аэродром. По какой причине самолет совершил посадку в центре города, сейчас выясняются.
Руководство аэроклуба оказалось недоступно для комментариев.