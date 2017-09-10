Самолет совершил экстренную посадку в центре Кронштадта

Как сообщили «РГ» в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в салоне самолета находились три человека, никто из них не пострадал.

Среди жителей города также нет пострадавших. Ущерба инфраструктуре улицы Восстания, где произошел инцидент, не нанесено.

Полет был организован кронштадтским авиаклубом «Дельфин». На острове имеется собственный аэродром. По какой причине самолет совершил посадку в центре города, сейчас выясняются.