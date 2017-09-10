На Среднем Урале выпал первый снег

Прогнозы уральских синоптиков сбылись — на севере Свердловской области, в районе Североуральска, 10 сентября 2017 года выпал первый снег.

Зимней фотографией в Facebook поделился президент НП «Союз малого и среднего предпринимательства Екатеринбурга» Сергей Тюриков. «Как погода в Екб? У нас снежно…», — гласит подпись к снимку.

В преддверии выходных региональное ГУ МЧС выпустило предупреждение о непогоде — минусовых градусах, гололеде и мокром снеге.