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19:28 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Среднем Урале выпал первый снег

За Североуральском.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 56% 771 мм рт. ст. 4 м/с

Прогнозы уральских синоптиков сбылись — на севере Свердловской области, в районе Североуральска, 10 сентября 2017 года выпал первый снег.

Зимней фотографией в Facebook поделился президент НП «Союз малого и среднего предпринимательства Екатеринбурга» Сергей Тюриков. «Как погода в Екб? У нас снежно…», — гласит подпись к снимку.

В преддверии выходных региональное ГУ МЧС выпустило предупреждение о непогоде — минусовых градусах, гололеде и мокром снеге.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным синоптиков, 11 и 12 сентября на Среднем Урале в связи с прохождением циклона стоит ожидать ухудшения погоды.

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