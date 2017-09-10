Новая рабочая неделя встретит южноуральцев дождями
В понедельник, 11 сентября, на Южном Урале ожидаются умеренные дожди, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на гидрометцентр.
В понедельник, 11 сентября, на Южном Урале ожидаются умеренные дожди, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на гидрометцентр.
Температура ночью в некоторых районах может опустится до нуля, днем прогреется до 7−12 градусов тепла.
В Челябинске также ожидается небольшой дождь. Температура — +4,+6 ночью и +8,+10 днем.