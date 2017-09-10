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19:27 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Новая рабочая неделя встретит южноуральцев дождями

В понедельник, 11 сентября, на Южном Урале ожидаются умеренные дожди, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на гидрометцентр.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 56% 771 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Новости"

Температура ночью в некоторых районах может опустится до нуля, днем прогреется до 7−12 градусов тепла.

В Челябинске также ожидается небольшой дождь. Температура — +4,+6 ночью и +8,+10 днем.

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