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18:16 (мск), источник: Publika.md

Сборы денег в школах и подарки учителям теперь запрещены

Любые сборы денег в столичных образовательных учреждениях запрещены.

Источник: Publika.md

Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности главы управления образования Александр Фляш. Документ также запрещает преподавателям принимать от учеников и их родителей любые дары или услуги.

Отныне в столичных школах запрещен сбор средств за поступление и на покупку альтернативных учебников. Учителя больше не смогут проводить платно дополнительные занятия, а руководство объявлять сбор денег на ремонт. Этот запрет относится и к детским садам.

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Как отметили в муниципальном управлении образования, собирать деньги смогут только официально зарегистрированные родительские ассоциации, которые ведут бухгалтерский учет средств.

«Родительские ассоциации получают такое право, лишь при соблюдении ряда требований: они должны зарегистрироваться в Минюсте и оформить банковский счет, на который поступают деньги», — сказала замначальника Управления образования Виорика Негрей.

Между тем руководители учебных заведений утверждают, что не справятся с расходами без поддержки родителей учеников и спонсоров.

«Финансовая помощь родителей очень нужна для ремонта и оснащения групп, обустройства игровой площадки, а также проведения интерактивных мероприятий для детей».

Как признаются родители, на взносы в различные фонды учебных заведений составляют им приходится расходовать ежегодно до 12 тысяч леев. Если кто-то отказываются платить, последствия чувствуют их дети.

«На собраниях родители ставят подписи, которые подтверждают, что они ознакомились с распоряжением, а потом снова начинаются разговоры о денежных взносах».

«Были угрожающие намеки, что если не будем платить, то группа закроется и придется оставлять детей дома. Это своего рода вымогательство. «

Впрочем, некоторые родители согласны поддерживать финансами учебные учреждения.

«Мнения разные, но не поддерживать нельзя. Не могу сказать, что я за, но и не против».

«Было бы хорошо, чтобы во всех школах была установлена единая такса. Тогда родители будут знать, на что идут их деньги».

Работники учебных заведений, которые проигнорируют распоряжение о запрете получения денег с учеников, рискуют получить выговор или лишиться работы.

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