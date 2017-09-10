Сборы денег в школах и подарки учителям теперь запрещены

Как отметили в муниципальном управлении образования, собирать деньги смогут только официально зарегистрированные родительские ассоциации, которые ведут бухгалтерский учет средств.



«Родительские ассоциации получают такое право, лишь при соблюдении ряда требований: они должны зарегистрироваться в Минюсте и оформить банковский счет, на который поступают деньги», — сказала замначальника Управления образования Виорика Негрей.



Между тем руководители учебных заведений утверждают, что не справятся с расходами без поддержки родителей учеников и спонсоров.



«Финансовая помощь родителей очень нужна для ремонта и оснащения групп, обустройства игровой площадки, а также проведения интерактивных мероприятий для детей».



Как признаются родители, на взносы в различные фонды учебных заведений составляют им приходится расходовать ежегодно до 12 тысяч леев. Если кто-то отказываются платить, последствия чувствуют их дети.



«На собраниях родители ставят подписи, которые подтверждают, что они ознакомились с распоряжением, а потом снова начинаются разговоры о денежных взносах».



«Были угрожающие намеки, что если не будем платить, то группа закроется и придется оставлять детей дома. Это своего рода вымогательство. «



Впрочем, некоторые родители согласны поддерживать финансами учебные учреждения.



«Мнения разные, но не поддерживать нельзя. Не могу сказать, что я за, но и не против».



«Было бы хорошо, чтобы во всех школах была установлена единая такса. Тогда родители будут знать, на что идут их деньги».



Работники учебных заведений, которые проигнорируют распоряжение о запрете получения денег с учеников, рискуют получить выговор или лишиться работы.