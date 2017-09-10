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18:58 (мск), источник: Publika.md

В Молдове прошёл велопробег, посвящённый Всемирному дню борьбы с суицидом

Более 30 участников собрал велопробег, организованный в столице по случаю Всемирного дня предотвращения самоубийств. Подобные акции прошли сегодня в 40 странах.

Источник: Publika.md

Их цель — обратить внимание общества на проблему, ежегодно уносящую более 800 тысяч жизней.

Участники велопробега раздавали горожанам информационные буклеты. Задача кампании — разъяснить, что попытки суицида МОЖНО предотвратить.

«Наша цель — проинформировать людей о способах предотвращения самоубийств».

Завершился велопробег флешмобом у пямятника Штефану чел Маре.

Это нормально — испытывать трудности. Это нормально — просить помощи.

В Молдове ежегодно сводят счеты с жизнью почти 600 человек. Среди них немало детей от 10 до 17 лет.

Психологи утверждают, что поведение человека, решившего покончить с собой, обычно выдает его намерение. А чтобы спасти жизнь, нужно лишь чуть больше внимания и заботы со стороны близких.

«Исчезает интерес к работе, к делам в семье. Такие люди хотят избегают общения. При общении с ними их нужно больше слушать, чем говорить самим», — сказала психолог Люба Чебан.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно на самоубийство решаются более 800 тысяч человек. Основными причинами суицида являются бедность, безработица, страх наказания, душевные болезни, домашние проблемы, любовные страсти и тяжелые болезни.

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