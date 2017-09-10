В День города авиашоу на набережной посмотрели более 50 тысяч самарцев

Источник: Volga News

Глава региона приехал на вторую очередь набережной поздравить жителей города с праздником. Также на сцену поднялись командующий военно-воздушными силами, заместитель главнокомандующего воздушно-космическими РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин, председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, глава Самары Олег Фурсов, депутаты Государственной думы, почетные граждане города, послы чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Уважаемые самарцы и гости нашего города! — обратился к собравшимся губернатор, — Мы сегодня делаем все, чтобы Самара развивалась и процветала, чтобы город подготовился к ЧМ. Это будет огромный праздник. Не только для города и страны, но и для всего мира, более четырех миллиардов болельщиков, будут следить за тем, что происходит в том числе на самарской земле. И мы сделаем все для того, чтобы о нас остались самые хорошие впечатления».

Глава региона напомнил, что город впервые отмечает праздник в статусе «Города трудовой и боевой славы». В прошлом году инициативу ветеранов и губернатора Николая Меркушкина поддержал президент Владимир Путин и Самаре было присвоено это высокое звание.

«Я хотел бы всех вас поздравить с этим событием. — сказал Николай Меркушкин, — Самарцы всегда стремились быть лидерами, быть победителями и мы всегда этого добивались. Мы сегодня признанная космическая столица страны, мы восстанавливаем наше автомобилестроение, мы развиваем нефтехимию, мы благоустраиваем наши города. Я уверен Самара будет притягательным центром для многих людей живущих, как в нашей стране, так и зарубежом. Я хочу еще раз выразить вам благодарность за ваш труд, за вашу активную жизненную позицию. Вместе мы сделаем все, чтобы наша земля, наша малая родина процветала!».

Затем губернатор вручил дипломы и грантовые сертификаты на 200 тыс. руб. деятелям культуры и искусства за проекты, прославляющие Самару на всероссийском и международном уровне. Среди награжденных были руководитель Центра поддержки демократических молодежных инициатив Екатерина Асташина, проект — передвижная историко-документальная выставка «1917 год в Самарской губернии: люди, общество»; директор детской музыкальной школы № 12 Ирина Чуракина, проект — 6-й фестиваль детско-юношеских духовых оркестров «Марш победы»; доцент кафедры актерского искусства Самарского государственного института культуры Ирина Сидоренко, проект — 5-й международный молодежный театральный фестиваль спектаклей малых форм «Театромагия»; руководитель автономной некоммерческой организации Ассоциация развития и поддержки музыкантов Поволжья, заслуженный артист Самарской области Сергей Войтенко, проект — международный конкурс «Виват, баян!»; генеральный директор центра рекламы и дизайна «Ov27» Ольга Казак, проект -18-й международный фестиваль моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева»; представительница регионального общественного учреждения «Центр духовно-нравственного воспитания «Слово» Наталья Филатова, проект — подготовка и проведение в Самаре традиционного всероссийского литературного форума «Толстовские чтения».

Также благодарственное письмо губернатора Самарской области и сертификат на выплату поощрения 150 тыс. руб. Николай Меркушкин вручил чемпионке мира по художественной гимнастике Ксении Поляковой, которая завоевала золотую медаль в составе сборной России по групповым упражнениям. Кроме того, губернатор подчеркнул, что премия в 100 тыс. руб. будет вручена и тренеру самарской гимнастки.

Глава города Олег Фурсов в своем выступлении особо отметил те грандиозные изменения, которые происходят Самаре в последнее время: «Мы видим, что мечты, самые смелые, самые невероятные, сбываются на наших глазах. Пройдет еще совсем немного времени и город приобретет совершенно другой вид. Он будет выглядеть как самый современный, самый лучший российский город!».

После окончания церемонии награждения состоялось уникальное авиашоу. В небо над Волгой для выполнения полетов и фигур высшего пилотажа поднялась авиация ЦСК ВВС Самары Завершили «воздушную» программу полеты авиационных групп Военно-космических сил Министерства обороны Российской Федерации. Вертолеты Минобороны России Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор», накануне прилетевшие из Тверской области, впервые показали фигуры высшего пилотажа в Самаре. В воздушном представлении также приняли участие четыре вертолета Ми-2, вертолет Ми-8, и легендарный самолет Ан-2.

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Покидая набережную губернатор принимал поздравления от жителей с Днем города и слова благодарности за организованное авиашоу. Среди горожан встретился и член паралимпийской сборной России Владимир Глухов, в этом во время фестиваля iВолга он по решению губернатора получил сертификат на автомобиль Lada Vesta. Сегодня глава региона передал машину спортсмену.